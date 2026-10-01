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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातसूरत में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, दामाद ही निकला मुख्य आरोपी

सूरत में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, दामाद ही निकला मुख्य आरोपी

सूरत में बुजुर्ग महिला शांताबेन हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने सनसनीखेज खुलासा किया है. आरोपी महिला का दामाद माधवदास है, जिसने पत्नी और उसके रिश्तेदार को फंसाने के लिए पुलिस को झूठी सूचना दी थी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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गुजरात में सूरत के कोसंबा में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है. वर्षों पहले बुजुर्ग महिला शांताबेन की हत्या कर उनके शव को सीमेंट से भरे बैरल में डालकर जमीन में दफना दिया गया था.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि पत्नी और साले को हत्या के मामले में फंसाने के लिए पुलिस को झूठी सूचना देने वाला दामाद ही हत्या का मुख्य आरोपी निकला.

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झूठी शिकायत देकर पत्नी और साले को फंसाने की साजिश

आरोपी माधवदास भक्तिराम साधु ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को आवेदन देकर जानकारी दी थी कि कोसंबा के वड फलिया में रहने वाली 70 से 75 वर्षीय शांताबेन गंभीरभाई वसावा की हत्या उनकी पोती उर्मिला और उसके रिश्तेदार भाई ने मिलकर की है और शव को घर में ही दफना दिया गया है.

सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और उर्मिला के भाई से पूछताछ की. हालांकि, जांच में उसकी हत्या में कोई भूमिका सामने नहीं आई. इसके बाद पुलिस का शक सूचना देने वाले माधवदास पर गया.

पूछताछ में टूट गया आरोपी

क्राइम ब्रांच ने जब माधवदास से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पूरी वारदात कबूल कर ली. जांच में सामने आया कि माधवदास की पत्नी उर्मिला पिछले करीब आठ महीने से अपने गहने, नकदी और बेटे को लेकर उससे अलग रह रही थी. पत्नी के अलग होने के बाद माधवदास उसके प्रति रंजिश रखता था. इसी रंजिश में उसने पत्नी और उसके रिश्तेदार भाई को आजीवन जेल भिजवाने की साजिश रची और पुलिस को झूठी कहानी बताई.

कोरोना काल में हुई थी हत्या

पुलिस जांच के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2021-22 में पारिवारिक विवाद के चलते शांताबेन की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को एक बड़े बैरल में रखा गया और उसमें सीमेंट भर दिया गया. इसके बाद घर के पीछे के आंगन में गड्ढा खोदकर बैरल को जमीन में दफना दिया गया. कई वर्षों तक यह राज छिपा रहा.

खुदाई में मिला शव

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और कोसंबा पुलिस की संयुक्त टीम ने कोसंबा के वड फलिया स्थित मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया. कार्यकारी मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम की मौजूदगी में घर के पीछे खुदाई की गई. खुदाई के दौरान जमीन में दफन शव बरामद किया गया. शव को डीएनए और पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी माधवदास को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पीछे के पूरे कारणों तथा मामले में अन्य लोगों की भूमिका को लेकर आगे की जांच जारी है.

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Published at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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