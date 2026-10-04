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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'ब्राह्मण, बनिया, पटेल गंदगी उठाएं तो 50 हजार दूंगा', शंकरसिंह वाघेला का बयान पर माफी से इनकार

'ब्राह्मण, बनिया, पटेल गंदगी उठाएं तो 50 हजार दूंगा', शंकरसिंह वाघेला का बयान पर माफी से इनकार

गुजरात के पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला ऊंची जातियों पर विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है. वहीं उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 04 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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गुजरात की राजनीति में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने ऊंची जाति समुदाय पर अपनी टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. पटेल, बनिया और ब्राम्हण समुदायों को लेकर अपने विवादित बयान के बाद जब हर तरफ से उनकी आलोचना होने लगी, तो वाघेला ने सफाई दी है और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा है कि वह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिंदगी में इस मुद्दे पर माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

अपने बयान का बचाव करते हुए शंकरसिंह वाघेला ने BJP पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "कल मेरे बयान पर बिना किसी वजह के बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया गया है. बीजेपी वाले मेरे बयान का सही मतलब समझे बिना ही मेरे पीछे पड़ गए हैं."

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वाघेला ने जोर देकर कहा, "मैंने जो कहा है, वो असल में एंटी-रिजर्वेशन सरकार के संदर्भ में था, क्योंकि मौजूदा बीजेपी सरकार को रिजर्व्ड लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं. जिस कम्युनिटी ने सालों पहले गंदगी साफ करने का बहुत मुश्किल काम किया था, आज उन्हें जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वही सही मायने में उनका मुआवजा है."

क्या था पूरा विवाद?

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता अमित चावड़ा की मौजूदगी में हुए एक प्रोग्राम में शंकरसिंह वाघेला ने खुली चुनौती देते हुए कहा था, "अगर पटेल, बनिया या ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग गंदगी साफ कर दें, तो मैं उन्हें 50 हज़ार रुपये कैश दूंगा." इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी की दयनीय हालत और सदियों से उनके साथ हो रहे अन्याय का ज़िक्र करते हुए रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह सही ठहराया.

बयान से ब्राह्मण समाज में गुस्सा

शंकरसिंह के इस बयान के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त गुस्सा फैल गया है. प्रदेश ब्राह्मण समाज के कन्वीनर यज्ञेश दवे ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, "शंकरसिंह वाघेला की पर्सनैलिटी हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल रही है. शंकरसिंह को दूसरों को सिखाने के बजाय अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए. अगर शंकरसिंह वाघेला मेरे घर से कूड़ा उठाने को तैयार हैं, तो मैं उन्हें हर महीने 5 लाख रुपये दूंगा."

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About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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