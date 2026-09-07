गुजरात में BJP का बुरा हाल? पीएम मोदी के पुराने करीबी ने कर दिया बड़ा दावा

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरों में रहे शंकरसिंह वाघेला ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी करीब 30 साल से सत्ता में है और अब बीजेपी के लोग भी दुखी हैं. वाघेला ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की संभावना से लेकर अपनी प्रजाशक्ति पार्टी को सक्रिय करने तक की बात कही.

शंकरसिंह वाघेला ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन प्रजाशक्ति पार्टी यानी पीपल पावर वाली पार्टी को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा. इसके बाद लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाया जाएगा.

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उन्होंने कहा, "गुजरात में बीजेपी 30 साल से शासन कर रही है और मतलब बीजेपी के लोग भी दुखी हैं. एक दबाव होता है कि आप कुछ करिए, करिए, करिए. मैंने कोशिश की कि कांग्रेस के साथ मिलकर अगर कुछ होता है, तो पूरा समर्थन कांग्रेस को करना है. मैंने तय किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है. उस दिन पूरी तरह से प्रजाशक्ति पार्टी, पीपल पावर वाली पार्टी को सक्रिय करना है. लोगों के बीच जाना है और हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको सबको बताना है. अगर आपको ठीक लगता है, बीजेपी को हम हरा सकते हैं. आइए हमारे साथ, आपका प्रश्न हम हल करेंगे."

शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी वाघेला ने रखी बात

वाघेला ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि आम लोगों की समस्याओं को हल करना है. उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मुफ्त सुविधाओं की बात कही.

उन्होंने कहा, "राजनीतिक पार्टी का कोई आजादी पहले का तो सवाल है ही नहीं. मतलब कि आजादी के बाद भी जो पार्टियां होती हैं, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से होती हैं. यानी कि शासन करो या विपक्ष में रहो. गुजरात में बीजेपी 30 साल से शासन कर रही है और मैंने जो बताया, तो मुख्य रूप से वैज्ञानिक शराब नीति, प्रजा को मरने से बचाना, बच्चों की शिक्षा की फीस देनी है. वहां मुफ्त शिक्षा होती है. स्वास्थ्य का जो है, डॉक्टर के यहां जाना है, दवाई लेनी है, महंगी पड़ती है, मुफ्त स्वास्थ्य उपचार होना चाहिए."

आंगनवाड़ी और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों का मुद्दा उठाया

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया जाएगा. वाघेला ने कहा, "आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी बहनों की सैलरी का सवाल हो, निश्चित वेतन वाले लोग हों, इनका सवाल हो, पूरी कोशिश करके इसे भी हल किया जाए. लेकिन इसकी पूर्व शर्त है कि आइए हमारे साथ, एक साल इंतजार करिए. आपके प्रश्न का, आपकी समस्या का समाधान हम साथ में बैठकर करेंगे."

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गुजरात की शराबबंदी नीति पर साधा निशाना

शंकरसिंह वाघेला ने गुजरात की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "आज की जो शराबबंदी है,वो गंदी नीति है. उसका कोई मतलब नहीं है. इसका कोई उपयोग नहीं है. लोग पीकर मर जाते हैं. ये नीति कृत्रिम है, ठीक नहीं हो सकती."

उन्होंने आगे कहा, "अच्छी वैज्ञानिक शराब नीति होनी चाहिए. इस शराब नीति से लोग मरें नहीं. इसमें आमदनी, मतलब रोजगार पैदा हो और आने वाले दिनों में जिसको पीना है तो पीजिए, जो हम कहें मत पियो. हम नहीं पीते हैं. कोई पीता है, उसका विरोधी है. फिर भी लोग पीकर मरते हैं, तो पीकर ना मरें."