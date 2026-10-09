गुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसे में 7 की मौत, 20 से अधिक घायल

गुजरात के कच्छ ज़िले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां एक ट्रक और पिकअप वाहन की आमने-सामने की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घाल हुए हैं. ये घटना आज तड़के सुबह 3-4 बजे के बीच की है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये हादसा कच्छ जिले में खावड़ा के पास स्थित रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में हुआ है. कच्छ कलेक्टर अनिल रानावसिया और वेस्ट कच्छ SP विकास सुंडा ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और कहा कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा.

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#WATCH | Kutch, Gujarat | On the pickup vehicle-bulker collision near Khavda Renewable Energy Park, Kutch Collector Anil Ranavasiya says, "A serious accident occurred last night near Khavda village in Kutch district. A pickup van transporting approximately 30-32 labourers from a company collided with a truck. The pickup van overturned during the incident, resulting in numerous injuries. According to the reports received so far, about seven people have lost their lives. The injured have been brought to the District Hospital in Bhuj, where they are undergoing treatment by expert doctors using necessary medical equipment... Teams comprising RTO and police personnel have been dispatched to conduct a thorough investigation into the incident to determine exactly how and why the accident occurred." — ANI (@ANI) October 9, 2026

पिकअप वैन में थे 30-32 मजदूर

इस मामले पर कलेक्टर अनिल रानावसिया ने कहा, "कल रात कच्छ ज़िले के खावड़ा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ. एक कंपनी के लगभग 30-32 मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन एक ट्रक से टकरा गई. हादसे के दौरान पिकअप वैन पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, करीब सात लोगों की मौत हो गई है. घायलों को भुज के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर जरूरी मेडिकल उपकरणों की मदद से उनका इलाज कर रहे हैं. हादसे की पूरी जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि यह हादसा असल में कैसे और क्यों हुआ, RTO और पुलिसकर्मियों की टीमें भेजी गई हैं."

STORY | Seven killed, 20 injured in truck-pickup collision in Gujarat’s Kutch Seven workers were killed and over 20 others injured when a truck collided head-on with a pickup truck in Gujarat’s Kutch district in the early hours of Friday, police said. The accident occurred between 3 am and 4 am inside the Renewable Energy Park near Khavda, they said. READ: https://t.co/v1njs2Cg80 — Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026

पुलिस ने हादसे पर क्या कहा?

खावड़ा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एमबी चावड़ा ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, "विपरीत दिशाओं से आ रहे एक ट्रक और बोलेरो कैंपर (पिकअप वाहन) की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है." पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पीड़ित पिकअप वाहन में सवार थे. टक्कर के कारण सात मजदूर क्षतिग्रस्त पिकअप वाहन के अंदर फंस गए थे और उन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.

हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है., जबकि 20 से अधिक घायल मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी लापरवाही के कारण ये सड़क हादसा हुआ है?

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