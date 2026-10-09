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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसे में 7 की मौत, 20 से अधिक घायल

गुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसे में 7 की मौत, 20 से अधिक घायल

कच्छ जिले में एक ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 से मजदूर घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. कच्छ कलेक्टर अनिल रानावसिया ने जांच के आदेश दिए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 03:00 PM (IST)
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गुजरात के कच्छ ज़िले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां एक ट्रक और पिकअप वाहन की आमने-सामने की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घाल हुए हैं. ये घटना आज तड़के सुबह 3-4 बजे के बीच की है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये हादसा कच्छ जिले में खावड़ा के पास स्थित रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में हुआ है. कच्छ कलेक्टर अनिल रानावसिया और वेस्ट कच्छ SP विकास सुंडा ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और कहा कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा. 

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 पिकअप वैन में थे 30-32 मजदूर

इस मामले पर कलेक्टर अनिल रानावसिया ने कहा, "कल रात कच्छ ज़िले के खावड़ा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ. एक कंपनी के लगभग 30-32 मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन एक ट्रक से टकरा गई. हादसे के दौरान पिकअप वैन पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, करीब सात लोगों की मौत हो गई है. घायलों को भुज के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर जरूरी मेडिकल उपकरणों की मदद से उनका इलाज कर रहे हैं. हादसे की पूरी जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि यह हादसा असल में कैसे और क्यों हुआ, RTO और पुलिसकर्मियों की टीमें भेजी गई हैं."

पुलिस ने हादसे पर क्या कहा?

खावड़ा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एमबी चावड़ा ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, "विपरीत दिशाओं से आ रहे एक ट्रक और बोलेरो कैंपर (पिकअप वाहन) की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है." पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पीड़ित पिकअप वाहन में सवार थे. टक्कर के कारण सात मजदूर क्षतिग्रस्त  पिकअप वाहन के अंदर फंस गए थे और उन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.

हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है., जबकि 20 से अधिक घायल मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी लापरवाही के कारण ये सड़क हादसा हुआ है?

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Oct 2026 03:00 PM (IST)
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