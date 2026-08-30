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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'भारतीय मुस्लिम के तौर पर...', मोहन भागवत के बयान पर बोलीं मुमताज पटेल

'भारतीय मुस्लिम के तौर पर...', मोहन भागवत के बयान पर बोलीं मुमताज पटेल

RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क बयान पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भारत में मुसलमानों को घर किराए पर लेने में आने वाली दिक्कतों पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 30 Aug 2026 10:51 PM (IST)
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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में दिए बयान को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विदेश में जाकर इस तरह की बातें करने से ज्यादा जरूरी है कि इन्हें भारत में लागू किया जाए. मुमताज पटेल ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए किराए का घर लेने में आ रही परेशानी का भी जिक्र किया.

मुमताज पटेल ने कहा, “देश की स्थिति बेहद गंभीर है और जब आप विदेश जाकर इस तरह के बयान देते हैं, तो यह हिंदुत्व को समझाने की कोई वास्तविक परीक्षा नहीं है. एक भारतीय मुस्लिम के तौर पर मैं फिर कहूंगी कि भारत में मुसलमानों के लिए आज भी घर ढूंढना मुश्किल है.”

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उन्होंने मोहन भागवत को कहा, “गुजरात जाइए, यहां तक कि किराए का एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी मेरा परिवार पिछले छह महीनों से संघर्ष कर रहा है. हम किराए का समझौता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में संपत्ति है, वह हिंदू बहुल क्षेत्र है.”

‘रोजमर्रा की परेशानियों से महसूस होता है'

मुमताज पटेल ने आगे कहा, “इस तरह की रोजमर्रा की परेशानियां और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उससे बार-बार यह महसूस कराया जाता है कि यह देश उनका नहीं है. अगर आपको कुछ कहना है, तो आपको पाकिस्तान जाकर कहने का अधिकार है.”

उन्होंने कहा, “अगर मोहन भागवत भारत में इसे लागू कर सकते हैं और यहां के लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, चाहे हम अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, और यह देश हम सभी का है, तो मैं इसका स्वागत करूंगी. लेकिन विदेश जाकर इस तरह की बातें करना निरर्थक है.”

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मुमताज पटेल ने अपने बयान में गुजरात में अपने परिवार को किराए का समझौता करने में आ रही परेशानी का जिक्र किया. उनका कहना है कि देश में सभी लोगों को बराबरी का भरोसा मिलना चाहिए और यह महसूस होना चाहिए कि भारत सभी का है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
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