Gujarat Hit and Run Viral Video: गुजराज के महिसागर जिले में एक शॉकिंग हिट-एंड-रन की घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है, यहां नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने दो बाइक सवार को टक्कर मारी और उन्हें बहुत दूर तक घसीटकर ले गया, जिसके कारण दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा वो हैरान रह गया.

कार ने एक किलोमीटर तक बाइक को घसीटा

बता दें कि ये घटना रात को मोदासा-लुणावाड़ा रोड पर नेशनल हाईवे-48 पर हुई है. जब कार और बाइक सवार महिसागर जिले से गुजर रहे थे. इसी दौरान कार ड्राइवर, जिनकी पहचान मनीष पटेल के रूप में हुई है और यह एक टीचर हैं. दावा किया जा रहा है कि वो नशे में थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कार से बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कार से चिपक गई.

गुजरात के मोडासा गोधरा हाइवे पर कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और अपनी ही कार बोनेट पर पांच किलोमीटर तक घसीट कर ले गया।#HitandRun#hitandruncrash pic.twitter.com/HLFGO5QgQJ — alhaz (@ajju__tweets) October 29, 2025

इसके बाद कार ने लगभग एक किलोमीटर से ज्यादा बाइक को घसीटा. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बाइक पर सवार एक व्यक्ति चलती बाइक से अचानक सड़क पर गिर जाता है और वहीं दूसरा व्यक्ति कार के बोनट पर आ जाता है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना के दौरान बाइक पर सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. वीडियो में साफ देखा गया है कि कार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और वहीं उसके पीछे आ रही एक कार में सवार लोगों ने इस हादसे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और कार का पीछे करके कार ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. वीडियो ने लोगों को हिलाकर रख दिया.