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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातराजकोट: फ्लैट में फंदे से लटका मिला AAP नेता का शव, परिजनों ने लिव-इन पार्टनर पर लगाए आरोप

राजकोट: फ्लैट में फंदे से लटका मिला AAP नेता का शव, परिजनों ने लिव-इन पार्टनर पर लगाए आरोप

Rajkot News In Hindi: आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ चुकी महिला का शव फंदे से लटका मिला है. परिजन उसके लिव-इन पार्टनर पर आरोप लगा रहे हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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गुजरात के जेतपुर शहर में आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ चुकी 23 वर्षीय एक महिला का शव किराए के फ्लैट में फंदे से लटका मिला. महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके लिव-इन पार्टनर ने उसकी हत्या की है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नंदनी बोसामिया के रूप में हुई है. 22 जून की शाम को गोंडल चौराहे के पास स्थित अपने फ्लैट में पंखे से उसका शव लटका हुआ मिला. पुलिस के अनुसार, राजकोट जिले के जेतपुर की रहने वाली बोसामिया पिछले करीब एक साल से शादीशुदा असलम हुसैन समा नामक व्यक्ति के साथ रह रही थी.

एसीपी ने घटना पर क्या कहा?

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बी जे चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि महिला इस बात से परेशान थी कि समा अक्सर जूनागढ़ में अपनी पत्नी से मिलने जाता था. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'वह पिछले एक साल से असलम समा के साथ लिव-इन में रह रही थी.

समा पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वह अक्सर अपनी पत्नी से मिलने जाता था, जिससे बोसामिया परेशान रहती थी. वह इससे काफी आहत थी और ऐसा लगता है कि इसी वजह से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.'

पुलिस ने शुरू की मामले में जांच

पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है. साथ ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. आरोपी लिव-इन पार्टनर फरार है. जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दी है. 

पुलिस का कहना है कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी. दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है.

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Published at : 26 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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