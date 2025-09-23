गुजरात पुलिस ने नवरात्र पर्व के दौरान राज्यभर में कड़े इंतजाम किए हैं. कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस के व्यवहार पर खास ध्यान दिया जा रहा है. राज्यभर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और ‘शी टीम’ तैनात की गई हैं ताकि गरबा मैदानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या अप्रिय घटना न हो सके.

पारंपरिक परिधान पहन करेगी महिलाओं की सुरक्षा

गुजरात पुलिस ने नवरात्रि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ‘शी टीम’ सक्रिय की हैं. इन टीमों में महिला पुलिसकर्मियों को पारंपरिक परिधान में गरबा मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तैनात किया जा रहा है. इसका उद्देश्य भीड़भाड़ के दौरान छेड़छाड़, उत्पीड़न या किसी भी अनहोनी को रोकना है.

गुजरात पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त राज्य रिजर्व पुलिस की 16 कंपनियां और दो रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीमें भी तैनात की गई हैं.

महिला सुरक्षा, ट्रैफिक जाम पर होगा फोकस- DGP

डीजीपी विकास सहाय ने 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस के रिस्पॉन्स व व्यवहार पर विशेष चर्चा की गई.

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नवरात्रि के दौरान पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और त्योहार के दौरान यातायात की सतत निगरानी की जाएगी.

पुलिस रिस्पॉन्स और व्यवहार पर भी सख्त निर्देश

गुजरात पुलिस ने न केवल सुरक्षा बल्कि अपने रिस्पॉन्स और व्यवहार को भी प्राथमिकता दी है. पुलिस कंट्रोल रूम को त्वरित कार्रवाई के लिए सुसज्जित किया गया है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्थिति पर निगरानी रखें. नागरिकों के साथ पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें.