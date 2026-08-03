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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातबांकीपुर और दतिया में हार की आशंका के बीच इस सीट से आई अच्छी खबर, BJP की एकतरफा जीत तय?

बांकीपुर और दतिया में हार की आशंका के बीच इस सीट से आई अच्छी खबर, BJP की एकतरफा जीत तय?

Manjalpur By-Election 2026 Results: गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है. इस सीट से अब तक 6 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट और  मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से भले ही बीजेपी पीछे चल रही हो, लेकिन एक सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है. जानकारी के अनुसार, इस सीट से अब तक 6 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. अब तक बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 11436 वोटों से आगे चल रहे हैं.  

आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है. अब तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार बांकीपुर और दतिया से बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है. इन आशंकाओं के बीच बीजेपी के लिए  गुजरात की मांजलपुर पर बढ़त उसकी एकतरफा जीत की ओर इशारा कर रही है.

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मांजलपुर सीट से बीजेपी आगे

दरअसल, गुजरात की मांजलपुर सीट से वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल और कांग्रेस के प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी आमने-सामने हैं. अभी तक के रुझानों में सतीश पटेल को 23,632 वोट (68.16%) मिले हैं, जबकि कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 10,123 वोट (29.20%) मिले हैं.  बता दें कि इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था और केवल 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि साल 2022 में इस निर्वाचन क्षेत्र में 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था. 

दतिया से पिछड़े नरोत्तम मिश्रा

वहीं, बात करें मध्य प्रदेश स्थित दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणामों की तो इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं. दतिया उपचुनाव की काउंटिंग 15 राउंड में होने हैं और अभी तक केवल 4-5 राउंट की काउंटिग ही हुई है, जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है. हालांकि,  नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद है कि आगे की काउंटिंग में उऩ्हें जरूर बढ़त मिलेगी. 

बांकीपुर विधानसभा सीट प्रशांत किशोर आगे

वहीं,  बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है. यहां अभी तक के रुझानों में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं. अभी तक के रुझानों में प्रशांत किशोर को 8,971 वोट मिले हैं, बीजेपी को केवल 6,652 वोट मिले हैं. राष्ट्रीय जनता दल को 1534 वोट मिले हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
BJP GUJARAT NEWS
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