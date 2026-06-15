हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद: 'आदित्य पटेल' बनकर मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को फंसाने वाला करीम गिरफ्तार

अहमदाबाद: 'आदित्य पटेल' बनकर मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को फंसाने वाला करीम गिरफ्तार

Dating app scam: अहमदाबाद की एक विधवा महिला का संपर्क एक नामी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 'आदित्य पटेल' नाम के युवक से हुआ था. दोनों पिछले 4 से 5 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गिरफ्तारी के बाद 8000 आपत्तिजनक फोटो-वीडियो फोन से मिले.

मैट्रिमोनियल साइट (Matrimonial Sites) के जरिए जीवनसाथी की तलाश करने वाले लोगों के लिए अहमदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोलने वाला मामला सामने आया है. यहां 'आदित्य पटेल' नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर विधवा महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका असली नाम करीम सिपाही है.

मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद की एक विधवा महिला का संपर्क एक नामी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 'आदित्य पटेल' नाम के युवक से हुआ था. दोनों पिछले 4 से 5 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. आदित्य ने खुद को विधुर (जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो) बताया था और दावा किया था कि उसका प्लास्टिक का एक बड़ा बिजनेस है और वह उच्च शिक्षित है.

कैसे सामने आई आरोपी की सच्चाई?

विश्वास जीतने के लिए उसने आदित्य पटेल के नाम के पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी महिला को दिखाए थे, लेकिन एक दिन जब आदित्य ने महिला को फोन किया, तो महिला के फोन में 'ट्रू-कॉलर' पर 'करीम' नाम फ्लैश हुआ. यह देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई.

संदेह होने पर महिला ने उन दस्तावेजों पर दिए गए पते पर जाकर गुपचुप तरीके से जांच की. वहां पहुंचने पर पता चला कि उस पते पर आदित्य नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है. ठगे जाने का अहसास होने के बाद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी का पर्दाफाश करने का फैसला किया. महिला ने इसके लिए 'बजरंग दल' के स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क किया.

शादीशुदा है आरोपी, भली-भाली महिलाओं को बनाता था शिकार

बजरंग दल के जवलित मेहता के मुताबिक, जब उनके संगठन ने अपने स्तर पर जांच की तो सामने आया कि आरोपी का असली नाम करीम रफीकभाई सिपाही है और वह कडी (जिल्ला मेहसाणा) का रहने वाला है. वह पहले से शादीशुदा है. इसके बावजूद खुद को विधुर बताकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर भोली-भाली महिलाओं को निशाना बनाता था. इस बात की सूचना तुरंत अहमदाबाद पश्चिम महिला क्राइम ब्रांच को दी गई. 

कई महिलाओं को बना चुका है शिकार

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करीम सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है. दावा किया गया है कि जब आरोपी करीम के फोन की जांच की गई, तो उसमें से अलग-अलग महिलाओं के साथ की चैट्स और अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति के करीब 8,000 फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं.

आरोपी के पास से आदित्य पटेल के नाम के बोगस (फर्जी) पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि करीम अब तक कितनी महिलाओं को इस तरह अपनी जालसाजी का शिकार बना चुका है. चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पीड़ित महिलाओं की निजता और पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा रहा है.

Palghar News: लव जिहाद और नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, SIT को सौंपी गई जांच

 

Input By : धवल सतीशभाई आचार्य
और पढ़ें
Published at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS DATING APP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: 'आदित्य पटेल' बनकर मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को फंसाने वाला करीम गिरफ्तार
डेटिंग ऐप पर करीम सिपाई ने ‘आदित्य पटेल’ बनकर किया धोखा, महिला ने दर्ज कराई शिकायत
गुजरात
'शिक्षक ज्यादा वेतन के भूखे', मंत्री रमेश कटारा के बयान पर बढ़ा विवाद; संगठन ने की माफी की मांग
'शिक्षक ज्यादा वेतन के भूखे', मंत्री रमेश कटारा के बयान पर बढ़ा विवाद; संगठन ने की माफी की मांग
गुजरात
'मेरी पत्नी को मत भेजो बांग्लादेश, उसने हिंदू धर्म अपनाया', गुजरात के तरुण पटेल की सरकार से अपील
'मेरी पत्नी को मत भेजो बांग्लादेश, उसने हिंदू धर्म अपनाया', गुजरात के तरुण पटेल की सरकार से अपील
गुजरात
'स्वामित्व योजना' में गुजरात का जलवा, 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर देश में बना नंबर 1
'स्वामित्व योजना' में गुजरात का जलवा, 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर देश में बना नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Today Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
क्रिकेट
BAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?
BAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
इंडिया
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
ट्रेंडिंग
Video: 27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
ऑटो
Tata Tiago vs Maruti Swift: बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget