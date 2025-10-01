Video: शाबाश बेटा! सीढ़ियों पर चढ़ा होटल के अंदर घुसा दी Eco Sport, गुजरात का वीडियो वायरल

Gujarat News: गुजरात के खेड़ा जिले में एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार ने होटल की पार्किंग के अंदर आते हुए अपना बैलेंस खो दिया और सीधा होटल के अंदर घुस गई. ये पूरी घटना होटल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

होटल के काफी चीजों को कार ने तोड़ दिया

वीडियो में देखा गया कार पार्किंग एरिया में आती है, लेकिन अचानक से कार सीधा होटल के अंदर बढ़ने लगती है और होटल के रिसेप्शन एरिया तक पहुंच जाती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार के अंदर घुसने से होटल के अंदर मौजूद लोग डर गए.

कार होटल में रखे कुर्सी टेबल को भी कुचल देती है और रिसेप्शन एरिया तक घुस जाती है. होटल के काफी चीजों को कार ने तोड़ दिया. होटल में मौजूद लोग इस खतरनाक दृश्य को देखकर चौंक गए.

लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए

लोग कार ड्राइवर की ओर भागते हुए आते हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तर यह साफ नहीं हुआ के ड्राइवर से गलती से ये घटना हुई या फिर उसकी ये लापरवाही थी. हालांकि, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ड्राइवर से कार का बैलेंस बिगड़ गया हो और वह गलती से कार को होटल के अंदर ले आया.

गनीमत रही कि इस घटना ने किसी को कोई चोट नहीं लगी है. सोशल मीडिया पर ये वीडिओ काफी वायरल हो रहा है, जिसपर लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है.