Gujarat News: तेज म्यूज़िक बजाने पर बवाल, किरायेदार ने मकान मालिक को चाकू घोंपकर मारा

Gujarat Murder News: गुजरात के अहमदाबाद के बावला में एक छोटी सी बात को लेकर खून-खराबा हो गया, यहां ऊंची आवाज में म्यूज़िक बजाने को लेकर हुई बहस हुई, जिसके बाद किरायेदार ने मकान मालिक की हत्या कर दी. किरायेदार ने मकान मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी. घटना बावला के श्याम कॉम्प्लेक्स में आसोलपलाव सोसाइटी में देर रात को हुई. फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

जनिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 36 साल के मृतक प्रदीपसिंह ने कल रात दूसरे किरायेदार सुरेश ठक्कर के तेज़ आवाज़ में साउंड बजाने की शिकायत मकान मालिक से की थी. बाद में मकान मालिक सुरेश ठक्कर के पास पहुंचे और डांटते हुए मामला बिगड़ गया, गुस्से में आए सुरेश ठक्कर ने मकान मालिक को छाती पर चाकू से दो वार किए.

मकान मालिक को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए बावला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें बोपल के सरस्वती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा और मृतक के परिवार की शिकायत लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

अहमदाबाद में प्रेम प्रसंग में हत्या

एक ओर हत्या का मामला सामने आया है. अहमदाबाद में प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है. अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में मनीष सुथार की हत्या की बात सामने आई है. अश्विन झाला नामक व्यक्ति ने यह हत्या की है, यह बात भी सामने आई है. दरअसल, पिछली रात 11 बजे के आसपास त्रिकमपुरा कैनाल के पास आरोपी अश्विन झाला ने मनीष सुथार के मुंह, गर्दन और छाती पर चाकू से वार किया और हत्या कर दी.

मृतक की बहन का आरोपी के साथ प्रेम संबंध था और आरोपी युवती को प्रेम संबंध रखने के लिए दबाव डालता था, जिसके कारण अक्सर झगड़ा होता था और उसमें हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा, फिलहाल आरोपी फरार है. वटवा जीआईडीसी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.