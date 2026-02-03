हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में जातिवाद का खौफनाक चेहरा! घोड़े पर चढ़ा दलित दूल्हा, तलवारें लेकर टूट पड़ी भीड़

गुजरात में जातिवाद का खौफनाक चेहरा! घोड़े पर चढ़ा दलित दूल्हा, तलवारें लेकर टूट पड़ी भीड़

Gujarat News: गुजरात के पाटन जिले में एक दलित युवक के घोड़ी पर चढ़ने को लेकर उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया और उसपर तलवारों से हमला किया. उनका मानना था कि दलितों को घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं है.

By : बंगाली डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

Gujrat News: इक्कीसवीं सदी के भारत में जहां हम तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं सामाजिक धरातल पर जातिवाद का ज़हर आज भी हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहा है. ताजा मामला गुजरात के पाटन जिले से सामने आया है, जहां एक दलित युवक को अपनी शादी के दिन सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उसने घोड़े पर चढ़कर बारात निकालने की 'हिम्मत' की थी.

खुशियों के बीच गूंजी तलवारों की झंकार

विशाल चाबड़ा नामक यूवक के लिए वह दिन उसके जीवन का सबसे सुखद अवसर होने वाला था. पांच अन्य दूल्हों की तरह विशाल भी सुनहरे सपने आंखों में लिए सज-धजकर घोड़े पर सवार होकर अपनी बारात लेकर निकला था. संगीत की धुन पर बाराती नाच रहे थे, लेकिन चंद्रुमना गांव के पास पहुंचते ही खुशियों का यह माहौल अचानक मातम और दहशत में बदल गया. अचानक संगीत थम गया और नाचते हुए कदम रुक गए. सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई दी तो बस नफरत भरी आवाजें और तलवारों की झंकार.

'प्रभावशाली' अहंकार और अमानवीय व्यवहार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव के एक 'प्रभावशाली' समुदाय के लोगों ने बारात का रास्ता रोक लिया. हमलावरों का तर्क हैरान करने वाला और अमानवीय था. उनका मानना था कि घोड़े पर सवार होना केवल 'उच्च वर्ण' के लोगों का विशेषाधिकार है. भीड़ में से लोग चिल्ला रहे थे, "इस गांव में एक दलित की घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई?"

देखते ही देखते आरोपियों ने तलवारें निकाल लीं और दूल्हे विशाल को डराना-धमकाना शुरू कर दिया. बारात में शामिल कई लोगों के साथ मारपीट की गई और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. जातिगत श्रेष्ठता के इस नग्न प्रदर्शन ने न केवल बारातियों को बल्कि पूरे गांव को आतंकित कर दिया है.

2026 में भी बरकरार है 'मध्यकालीन' सोच

यह घटना पाटन जिले में जातिवाद और सामाजिक वर्गीकरण के चरम रूप को दर्शाती है. सवाल यह उठता है कि क्या 2026 में भी किसी की जाति यह तय करेगी कि वह अपनी शादी कैसे मनाएगा? दलित समुदाय पर अत्याचार की यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुलेआम तलवारें लहराकर एक दूल्हे को निशाना बनाया गया, वह कानून-व्यवस्था और हमारे सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

फिलहाल, पीड़ित परिवार और बाराती इस घटना से गहरे सदमे में हैं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है. नेटिज़न्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Published at : 03 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Groom Gujarat GUJARAT NEWS Patan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget