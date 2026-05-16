गुजरात में हीटवेव का कहर! भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, जानें मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Ahmedabad Heatwave News: अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. मौसम विभाग के मुताबूक, 17 से 21 मई के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, राहत की खबर यह है कि 21 मई के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. मौसाम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में गुजरात में एक तरफ गर्मी का प्रकोप रहेगा तो दूसरी तरफ प्री-मानसून गतिविधियां भी शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.

15 जून तक मानसून आने की संभावना

भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है कि गुजरात में इस साल मानसून सामान्य समय से पहले दस्तक दे सकता है. अनुमान है कि मानसून 25 से 27 मई के बीच केरल पहुंच सकता है, जबकि आमतौर पर यह 1 जून तक पहुंचता है. गुजरात में 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर सकता है.

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मौसम विभाग के अनुसार, श्रीलंका के तट के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर की ओर बढ़कर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर मानसून की रफ्तार पर पड़ सकता है.

कई जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है. सौराष्ट्र क्षेत्र में गर्म हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग ने कच्छ, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव और देवभूमि द्वारका में येलो अलर्ट जारी किया है. भीषण गर्मी से बचने और लोगों को दोपहर के समय बिना काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

अगले 3 दिनों तक पूरे गुजरात, दीव, दमन और दादरा नगर हवेली में मौसम सूखा रहने की संभावना है. राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान 41°C से 44°C के बीच रह सकता है. वहीं, अगले 48 घंटों के बाद मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं. इस बदलाव के कारण दो दिन बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

Gujarat: गुजरात में हीटवेव का कहर! 15 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी... 44°C से ऊपर पहुंचा पारा