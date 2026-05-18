गर्मी से राहत नहीं! गुजरात में अगले कुछ दिनों तक सूखा मौसम रहने की संभावना... तापमान 40°C पार

Gujarat Weather Update: गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है. रविवार को राज्य का सबसे गर्म शहर सुरेंद्रनगर रहा, जहां तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अहमदाबाद 43.1 डिग्री, राजकोट 43.5, अमरेली 43.3 और गांधीनगर में 43 डिग्री समेत कई शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम मुख्य रूप से सूखा रह सकता है, हालांकि बीच-बीच में हल्की राहत भी मिल सकती है. दीव, दमन और दादरा नगर हवेली में भी गर्मी का असर जारी रहने की संभावना है.

प्री-मानसून गतिविधि और बारिश के संकेत

मौसम एक्सपर्टों के मुताबिक, आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ क्षेत्रों में प्री-मानसून बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर दक्षिण और पूर्वी गुजरात में. इसके वजह से गर्मी के साथ-साथ उमस भी बढ़ सकती है.

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मौसम एक्सपर्टों का अनुमान है कि अरब सागर में सिस्टम सक्रिय होने से नमी बढ़ेगी और 19 से 23 मई के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 23 मई के आसपास अंडमान-निकोबार क्षेत्र में भारी बारिश और इसके बाद केरल में मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना भी जताई गई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राज्य में गर्मी और प्री-मानसून गतिविधियों का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात में तापमान 40°C के आसपास बना रह सकता है.

दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी और डांग जैसे इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा है. सौराष्ट्र और कच्छ में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और हवाओं की गति बढ़ सकती है. फिलहाल लोगों को तेज गर्मी से पूरी राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन मानसून की शुरुआत के संकेत धीरे-धीरे साफ होते नजर आ रहे हैं.

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