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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Weather: 7 और 10 अप्रैल को गुजरात में होगी बेमौसम बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

Gujarat Weather: 7 और 10 अप्रैल को गुजरात में होगी बेमौसम बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

Gujarat Weather Update: गुजरात में मौसम का मिजाज बदला, सूरत, तापी और नवसारी समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. 7 से 10 अप्रैल मध्य गुजरात के भागों में बेमौसम बारिश होगी.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Apr 2026 09:11 PM (IST)
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Gujarat Weather Update: एक के बाद एक नई प्रणाली सक्रिय होने से पिछले कुछ दिनों से गुजरात के मौसम में बदलाव आया है. मौसम विभाग ने 7 अप्रैल के बाद एक और बारिश के दौर की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग ने कल भी हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. 

3 जिलों में मावठा की संभावना व्यक्त की गई है. सूरत, तापी, नवसारी में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है. इन जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बेमौसम बारिश हो सकती है. बारिश के दौरान हवा की गति भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है. 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. 

10 अप्रैल तक छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक,  गुजरात में 10 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश छिटपुट होती रहेगी. रविवार को अरावली, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, अमरेली, कच्छ में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है. देश में वेदर पैटर्न बदलने से उत्तर और पश्चिम भारत में भी बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी की गई है.

इस पैटर्न का असर गुजरात राज्य पर भी पड़ेगा. इसलिए गुजरात में 15 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में इस बादल छाए वातावरण के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.  इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण में भी 15 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बेमौसम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है.               

अंबालाल पटेल की मावठा की भविष्यवाणी 

7 से 10 अप्रैल मध्य गुजरात के भागों में बेमौसम बारिश होगी, बेमौसम बारिश होने से पहले हवा की गति भी बढ़ेगी. सौराष्ट्र में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण गुजरात में अगले सप्ताह में मौसम डिस्टर्ब रहने की संभावना है, इस दौरान बादल छाए रहेंगे और बादलों के बीच कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. वातावरण में बदलाव के कारण इस समय तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि 26 अप्रैल के बाद गुजरात में गर्मी का स्तर बढ़ सकता है. 

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Published at : 04 Apr 2026 09:11 PM (IST)
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