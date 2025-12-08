Surat: शराब माफिया का क्रूर खेल! 20 हजार की वसूली में दो दोस्तों की हत्या, आधे बाल-मूंछ काट किया शर्मसार
Surat Crime News: सूरत के गोडादरा इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, यहां एक शख्स ने पैसे की वसूली में तीन दोस्तों का अपहरण कर लोहे की छड़ों और लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पीटा.
Gujarat Crime News: गुजरात के सूरत के गोडादरा इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. कुख्यात शराब तस्कर शिवाकांत उर्फ शिवा टकला ने पैसे की वसूली में तीन दोस्तों का अपहरण कर लोहे की छड़ों और लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पीटा. आरोपी की विकृति की हद तो तब पार हो गई जब उसने युवकों को अपमानित करने के लिए उनके आधे बाल, मूंछें और भौहें उस्तरे से काट दीं. इस अमानवीय अत्याचार में 22 साल शोएब और नाजिम नाम के दो युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि इरशाद नाम का एक युवक गंभीर चोटों के साथ बच गया. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पैसे की वसूली में खूनी खेल
पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस पूरी घटना के पीछे आर्थिक लेन-देन जिम्मेदार है. 1 दिसंबर को लिंबायत के गोविंद नगर में रहने वाले इरशाद उर्फ कानिया, नाजिम उर्फ भांजा और शोएब फिरोज शेख मारुति नगर में इकट्ठा हुए थे. नाजिम की शराब तस्कर शिवा टकला के साथ पैसे को लेकर पुरानी अनबन चल रही थी. इस मुद्दे पर बात करने के लिए तीनों दोस्त गोडादरा के लक्ष्मण नगर गए थे. वहां बातचीत उग्र होने पर शिवा टकला और उसके साथियों ने तीनों का अपहरण कर लिया.
आधे बाल, आधी मूंछें और एक भौंह काटी
आरोपियों ने तीनों युवकों को कैपिटल स्क्वायर ले गए. वहां शिवा टकला के अलावा कुख्यात शराब तस्कर राजू शीला का बेटा मेहुल और 5 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया. आरोपियों ने युवकों पर लोहे की छड़ों, लकड़ी के डंडों और लात-घूसों से तालिबानी शैली में हमला किया. इतना ही नहीं, "किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे" की धमकी देकर उनके आधे बाल, आधी मूंछें और एक भौंह काटकर विकृत आनंद लिया.
दो दोस्तों की हत्या, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश
इस बेरहमी से हुई पिटाई के कारण शोएब शेख की मौके पर ही मौत हो गई. घबराए आरोपियों ने शोएब की मौत के बाद नाजिम और इरशाद को इलाज के बहाने गाड़ी में बिठाकर महाराष्ट्र के नंदुरबार की ओर ले गए. रास्ते में तलोदा के पास नाजिम ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी लाश वहीं फेंक दी. जबकि इरशाद को एक सरकारी अस्पताल के पास उतारकर शिवा और उसके साथी फरार हो गए. इरशाद किसी तरह ट्रेन से सूरत पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.
साथी पकड़े गए, मुख्य आरोपी फरार
इस गंभीर घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने अब तक जालम कलाल और आसिफ मोती शेख को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, मुख्य सूत्रधार शिवा टकला के फिलहाल उत्तर प्रदेश (यूपी) की ओर भाग जाने की आशंका है. पुलिस द्वारा फरार आरोपियों मेहुल, बिपिन और अमित को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में ₹20,000 से लेकर ₹1 लाख तक की वसूली का मामला सामने आया है.
