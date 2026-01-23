Gujarat News: गुजरात के राजकोट में एक और शर्मनाक और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है. क्लास 9 में पढ़ने वाली एक 14 साल की छात्रा के साथ उसके स्कूल वैन ड्राइवर रमेश खरा पर वैन में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पीड़िता की मां ने मालवियानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत 35 साल रमेश खरा को गिरफ्तार कर लिया.

जांच में सामने आया कि रमेश खरा ने छात्रा का नंबर लेकर व्हाट्सएप पर उससे बातचीत की. इसके बाद दो दिन पहले अमीन मार्ग के पास सुनसान जगह पर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता पिछले एक साल से स्कूल वैन में जा रही थी.

स्कूल वैन में सुरक्षा की कमी

यह मामला स्कूल वैन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाता है. नाबालिग के परिजन और स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं. पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

5 साल की बच्ची के साथ किया रेप

ऐसा ही एक ओर केस कुछ समय पहले गुजरात के राजकोट के विंचिया क्षेत्र से सामने आया, यहां 5 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस ड्राइवर कालू छावे ने दो-दो बार दुष्कर्म किया. घटना 13 और 20 जनवरी को हुई. बच्ची स्कूल जाने से इनकार करने लगी थी, तब परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की. बच्ची ने रोते-रोते ड्राइवर की करतूत बताई. पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

स्कूल वैन और बसों में सुरक्षा को लेकर सवाल

इन घटनाओं ने एक बार फिर स्कूल वैन और बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों और परिवहन सेवाओं में महिला अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए. रिजनों को शक हुआ था. अभिभावकों ने जब प्यार से पूछताछ की तो मासूम बच्ची ने स्कूल वैन ड्राइवर की करतूतें बताईं.