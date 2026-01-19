कांग्रेस की हालत होगी और खराब! सर्वे के आधार पर AAP का दावा- दहाई का आंकड़ा नहीं कर पाएगी पार

गुजरात में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन जहां सर्वे एजेंसियां जनता का मूड जानने में लगी हुई हैं, वहीं सियासी पार्टियां अपने समर्थन में माहौल बनाने में जुट गई हैं. इसी कड़ी में वीप्रेसिड और CIF द्वारा किए गए ‘पल्स ऑफ़ गुजरात 2026’ का सर्वे सामने आया है. इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, जिसमें सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है.

इस सर्वे के नतीजों से आम आदमी पार्टी खासा खुश दिख रही है. आप नेता अनुराग ढांडा ने इस सर्वे को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया है. सर्वे में दावा किया गया है कि अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी. उसे 49.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है. इसके बाद AAP को 24.8% और कांग्रेस को 17.3% वोट मिल सकते हैं. निर्दलीय और अन्य दलों के खाते में 8.4% वोट जाएंगे. सर्वे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस दूसरे नंबर की नहीं बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी.

खास बात यह है कि इस सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी इशारों में यह दावा कर रही है कि वह अगले चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार कर जाएगी. वहीं कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ जाएगी.

वीप्रेसिड के दावे के मुताबिक इस सर्वे में पूरे गुजरात के 40,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई.

गुजरात में बदलाव की हवा साफ़ दिख रही है! 🇮🇳



WeePreside और CIF के “Pulse of Gujarat 2026” सर्वे के मुताबिक:



AAP का वोट शेयर अब 24.8% तक पहुंच गया है..



कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है! 2022 में जहां AAP को 13% वोट मिले थे, आज तीन साल…

कौन से क्षेत्र में कौन आगे है?

सर्वे के दावे के मुताबिक बीजेपी सभी जोन में आगे है. सौराष्ट्र-कच्छ में बीजेपी 47% पर है, जबकि AAP 28% और कांग्रेस 16% पर है.

उत्तर गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 51% हो गया है, जिसमें AAP 22% और कांग्रेस 19% पर है. मध्य गुजरात में बीजेपी 55%, AAP 19% और कांग्रेस 18% पर है. दक्षिण गुजरात में बीजेपी 49%, AAP 27% और कांग्रेस 16% पर है. शहरी और मेट्रो बेल्ट में सबसे बड़ा अंतर दिखता है, जहां बीजेपी 60%, AAP 21% और कांग्रेस 14% पर है.

सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी को सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र से सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि शहरी गुजरात मजबूती से बीजेपी के साथ है. सर्वे के दावे के मुताबिक शहरी गुजरात में AAP मतदाताओं की दूसरी पसंद है.

गुजरात में कब हुई आप की एंट्री?

बता दें, आम आदमी पार्टी की गुजरात में पहली एंट्री साल 2022 के विधानसभा चुनावों में हुई, जहां इसने सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच सीटों पर जीत हासिल की, साथ ही लगभग 12.9% वोट शेयर मिला. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में AAP ने INDIA गठबंधन के तहत गुजरात में दो सीटों पर चुनाव लड़ा. हालांकि पार्टी का खाता नहीं खुला. इस चुनाव में AAP को लगभग 2.7% वोट मिले थे.

बता दें, राज्य विधानसभा की मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 162 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 12, AAP के पास 5, समाजवादी पार्टी के पास 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं.