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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: पैसों के लेन- देन के विवाद में भाइयों ने गाड़ी को लगाई आग, 2 लोग जिंदा जले

गुजरात: पैसों के लेन- देन के विवाद में भाइयों ने गाड़ी को लगाई आग, 2 लोग जिंदा जले

पुलिस के मुताबिक ये पूरा विवाद किस्तों पर ली गई गाड़ी के बकाया रुपयों को लेकर हुआ, जिसमें गाड़ी कब्जे में लेने से नाराज दो भाइयों ने गाड़ी को आग लगा दी, जिससे दो लोग जिंदा जल गए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 03 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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गुजरात के अमरेली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रुपयों के लेन-देन के चलते दो भाई हैवान बन गए और उन्होंने एक वाहन को कथित तौर पर आग लगा दी, जिससे उसमें सो रहे एक 16 वर्षीय किशोर सहित दो लोग जिंदा जल गए. पुलिस ने घटना को लेकर जानकारी दी.

पुलिस उपाधीक्षक विस्मय मनसेता ने बताया कि घटना लिलिया तालुका के गुंदरण गांव के बाहरी इलाके में आधी रात के आसपास हुई, जब आरोपी विनोद डोडियार और उसके भाई राजू ने वाहन को कब्जे में लेने के विवाद को लेकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी.

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बेटा और भतीजा जिंदा जला

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रवि बघेल (16) और नितिन पछाया (21) के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता कमलेश बघेल के बेटे और भतीजे थे. मनसेता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने 10 दिन पहले आरोपी से वाहन को अपने कब्जे में लिया था. इसी बात की रंजिश रखते हुए विनोद डोडियार ने अपने भाई के साथ मिलकर वाहन को आग लगाने की साजिश रची. उस समय वाहन के भीतर सो रहे शिकायतकर्ता के बेटे और भतीजे की जलकर मौत हो गई.

किस्तों पर ली थी गाड़ी

उन्होंने बताया कि विनोद ने शिकायतकर्ता से किस्तों पर वाहन खरीदा था. किस्तों का भुगतान न करने पर मूल विक्रेता ने शिकायतकर्ता को वाहन अपने कब्जे में लेने को कहा था. अधिकारी ने बताया कि 60 हजार रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया गया था. बघेल द्वारा वाहन को कब्जे में लेने से नाराज आरोपियों ने इसे आग लगाने की साजिश रची, जिससे दो लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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Published at : 03 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Gujarat Police GUJARAT NEWS
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