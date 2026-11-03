गुजरात: पैसों के लेन- देन के विवाद में भाइयों ने गाड़ी को लगाई आग, 2 लोग जिंदा जले

गुजरात के अमरेली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रुपयों के लेन-देन के चलते दो भाई हैवान बन गए और उन्होंने एक वाहन को कथित तौर पर आग लगा दी, जिससे उसमें सो रहे एक 16 वर्षीय किशोर सहित दो लोग जिंदा जल गए. पुलिस ने घटना को लेकर जानकारी दी.

पुलिस उपाधीक्षक विस्मय मनसेता ने बताया कि घटना लिलिया तालुका के गुंदरण गांव के बाहरी इलाके में आधी रात के आसपास हुई, जब आरोपी विनोद डोडियार और उसके भाई राजू ने वाहन को कब्जे में लेने के विवाद को लेकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी.

ये भी पढ़ें: वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप

बेटा और भतीजा जिंदा जला

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रवि बघेल (16) और नितिन पछाया (21) के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता कमलेश बघेल के बेटे और भतीजे थे. मनसेता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने 10 दिन पहले आरोपी से वाहन को अपने कब्जे में लिया था. इसी बात की रंजिश रखते हुए विनोद डोडियार ने अपने भाई के साथ मिलकर वाहन को आग लगाने की साजिश रची. उस समय वाहन के भीतर सो रहे शिकायतकर्ता के बेटे और भतीजे की जलकर मौत हो गई.

किस्तों पर ली थी गाड़ी

उन्होंने बताया कि विनोद ने शिकायतकर्ता से किस्तों पर वाहन खरीदा था. किस्तों का भुगतान न करने पर मूल विक्रेता ने शिकायतकर्ता को वाहन अपने कब्जे में लेने को कहा था. अधिकारी ने बताया कि 60 हजार रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया गया था. बघेल द्वारा वाहन को कब्जे में लेने से नाराज आरोपियों ने इसे आग लगाने की साजिश रची, जिससे दो लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: अहमदाबाद: फुटपाथ पर सो रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटे की मौत