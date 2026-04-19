सूरत में वतन लौट रहे यात्रियों की उमड़ी भीड़, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

सूरत के उधना स्टेशन पर आज (19 अप्रैल) यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. रेलवे के अनुसार कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर कूदते हुए स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बनने का खतरा था. इसी को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड पर लाठियां चलाईं.

रेलवे ने बताया कि आज करीब 21,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक ट्रेनों के जरिए भेजा गया है और रात 9 बजकर 40 मिनट पर सूरत से जयनगर के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी. साथ ही, उधना रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ और विशेष ट्रेन सेवाओं के कथित रूप से न चलने की अफवाहों को लेकर पश्चिमी रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जनता तक सही और सत्यापित जानकारी पहुंचाना आवश्यक है.