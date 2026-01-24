गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, 3 घायल
Banaskantha Road Accident: पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना अबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के निकट शाम लगभग सात बजे हुई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई.
गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार (24 जनवरी) को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक ट्रक की एक ‘स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल’ (एसयूवी) से टक्कर होने से एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये.
पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना आबू-पालनपुर राजमार्ग पर इकबालगढ़ गांव के पास शाम लगभग सात बजे हुई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहे एक ट्रक की विपरीत दिशा से आ रही एक एसयूवी से टक्कर हो गई. अमीरगढ़ पुलिस थाने के निरीक्षक पी डी गोहिल ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.
इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे लोग
गोहिल ने कहा, "राजस्थान के नौ व्यक्ति एक मरीज के इलाज के लिए एसयूवी में पालनपुर जा रहे थे. इकबालगढ़ के निकट, एसयूवी की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जो डिवाइडर को पार करके सड़क के दूसरी ओर जा गिरा. इस दुर्घटना में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई."
ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी
उन्होंने बताया कि एसयूवी में सवार एक महिला और दो पुरुष घायल हो गये और उन्हें निकटवर्ती एक अस्पताल में ले जाया गया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और ट्रक चालक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL