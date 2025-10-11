गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुई 'मेरा देश पहले' शो की स्क्रीनिंग, PM मोदी की यात्रा से कराया परिचित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की रोमांचक कहानी ‘मेरा देश पहले’ का गुजरात में सर्वप्रथम भव्य शो शुक्रवार (11 अक्टूबर) को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ.

शो में नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर से शुरू हुई प्रेरणादायी यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने तक की कहानी दिखाई गई. उनके जीवन के कई अनकहे पहलुओं को सांस्कृतिक और भावनात्मक तरीके से मंचित किया गया.

सीएम समेत उच्चाधिकारियों ने इस मंचन को देखा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, व्यापार-उद्योग जगत के अग्रणियों सर्व पंकज पटेल, प्रणव अदाणी, टोरेंट परिवार, एसोचैम के चिंतन ठाकर सहित अनेक गणमान्य अधिकारियों, उद्योगकारों-कारोबारियों तथा मुख्य सचिव पंकज जोशी, वरिष्ठ सचिवों और उच्चाधिकारियों ने इस मंचन को देखा.

नरेन्द्र मोदी द्वारा वडनगर के विद्यालय के साहसी विद्यार्थी के रूप में शुरू की यात्रा, सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा, कश्मीर तक की एकता यात्रा तथा अलगाववादियों की धमकी की चुनौती को स्वीकार कर नगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेना को दिए गए मार्गदर्शन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, राम मंदिर निर्माण संकल्प के साकार होने सहित समग्र घटनाक्रम का दृश्या-श्राव्य एवं संगीतमय मंचन सभी के आकर्षण का केन्द्र बना.

शो के लेखक और कलाकारों ने बनाया भक्तिमय परिसर

इस शो के लेखक, निर्माता तथा प्रस्तुतकर्ता मनोज मुंतशिर के प्रभावशाली संचालन के साथ प्रसिद्ध शो अभिनेता अक्षय कुमार सहित 200 से अधिक कलाकारों ने गिफ्ट सिटी परिसर को राष्ट्र भक्तिमय बना दिया.

इस शो को निहारने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी युवाशक्ति और सामाजिक जीवन के अग्रणियों की उपस्थिति ने सिद्ध किया है कि ‘मेरा देश पहले’ शो को देखने पहुंचे युवाओं ने इसे प्रेरणादायी बताया.

’मेरा देश पहले- 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेन्द्र मोदी’ की देशभर में हो रही यह प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आयोजकों के मुताबिक, ‘मेरा देश पहले’ के जरिए ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना को सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है. इस शो को प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के युवाओं ने उत्साहपूर्वक अपनाया है.