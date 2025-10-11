हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुई 'मेरा देश पहले' शो की स्क्रीनिंग, PM मोदी की यात्रा से कराया परिचित

गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुई 'मेरा देश पहले' शो की स्क्रीनिंग, PM मोदी की यात्रा से कराया परिचित

Gandhi Nagar News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘राष्ट्र प्रथम’ के भाव को उजागर करने वाली ‘मेरा देश पहले’ की प्रस्तुति ने गुजरात में नए भारत की भावना जगाई है.

By : एबीपी गुजरात डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Oct 2025 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की रोमांचक कहानी ‘मेरा देश पहले’ का गुजरात में सर्वप्रथम भव्य शो शुक्रवार (11 अक्टूबर) को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ.

शो में नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर से शुरू हुई प्रेरणादायी यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने तक की कहानी दिखाई गई. उनके जीवन के कई अनकहे पहलुओं को सांस्कृतिक और भावनात्मक तरीके से मंचित किया गया.

सीएम समेत उच्चाधिकारियों ने इस मंचन को देखा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, व्यापार-उद्योग जगत के अग्रणियों सर्व पंकज पटेल, प्रणव अदाणी, टोरेंट परिवार, एसोचैम के चिंतन ठाकर सहित अनेक गणमान्य अधिकारियों, उद्योगकारों-कारोबारियों तथा मुख्य सचिव पंकज जोशी, वरिष्ठ सचिवों और उच्चाधिकारियों ने इस मंचन को देखा.

नरेन्द्र मोदी द्वारा वडनगर के विद्यालय के साहसी विद्यार्थी के रूप में शुरू की यात्रा, सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा, कश्मीर तक की एकता यात्रा तथा अलगाववादियों की धमकी की चुनौती को स्वीकार कर नगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेना को दिए गए मार्गदर्शन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, राम मंदिर निर्माण संकल्प के साकार होने सहित समग्र घटनाक्रम का दृश्या-श्राव्य एवं संगीतमय मंचन सभी के आकर्षण का केन्द्र बना.

शो के लेखक और कलाकारों ने बनाया भक्तिमय परिसर

इस शो के लेखक, निर्माता तथा प्रस्तुतकर्ता मनोज मुंतशिर के प्रभावशाली संचालन के साथ प्रसिद्ध शो अभिनेता अक्षय कुमार सहित 200 से अधिक कलाकारों ने गिफ्ट सिटी परिसर को राष्ट्र भक्तिमय बना दिया.

इस शो को निहारने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी युवाशक्ति और सामाजिक जीवन के अग्रणियों की उपस्थिति ने सिद्ध किया है कि ‘मेरा देश पहले’ शो को देखने पहुंचे युवाओं ने इसे प्रेरणादायी बताया.

’मेरा देश पहले- 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेन्द्र मोदी’ की देशभर में हो रही यह प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आयोजकों के मुताबिक, ‘मेरा देश पहले’ के जरिए ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना को सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है. इस शो को प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के युवाओं ने उत्साहपूर्वक अपनाया है.

Published at : 11 Oct 2025 11:16 PM (IST)
PM Modi GUJARAT NEWS NARENDRA MODI Gandhinagar News
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
बॉलीवुड
70th Filmfare Awards 2025: ‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट VFX, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट वीएफएक्स, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Infiltration Row: घुसपैठ पर घमासान, Amit Shah के दावे पर विपक्ष का सवाल- 11 साल से आपकी सरकार है!
Viral Video: दुमका में लंगूर का 'आतंक'!, Biker की जान लेने पर तुला
पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
