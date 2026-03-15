गुजरात में पिता ने बेटी के प्रेम संबंध पर उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी संग उतारा मौत के घाट

गुजरात से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम संबंध को मंजूरी न देने के चलते बेटी और उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया. राजकोट जिले के खंभाला गांव के पास एक कुएं से दोनों के शव एक महीने से भी अधिक समय बाद बरामद हुए. पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

मृतक लड़की की पहचान नाथी उर्फ सोनू रबारी (19) और लड़के की पहचान नवीन जीवाभाई रबारी (21) के रूप में हुई है. दोनों 3 फरवरी को लापता हुए थे. नखतराना पुलिस थाने में लापता होने की सूचना दर्ज कराई गई थी लेकिन एक महीने से भी अधिक समय बाद पुलिस ने राजकोट जिले के खंभाला गांव के पास एक कुएं से दोनों के शव बरामद किए.

पिता को बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था, परिवार ने मिलकर की हत्या

भुज के पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम की पूछताछ में लड़की के पिता ने हत्या कबूल कर ली. पिता ने बताया कि नवीन के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर वह बेहद नाराज थे और यह रिश्ता उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था.

पुलिस जांच में पता चला कि घटना के दिन लड़की के पिता और चचेरे भाई ने मोटरसाइकिल का उपयोग कर दोनों को खंभाला गांव के पास एक सुनसान जगह पर घेर लिया. महिला के सगे भाई और मामा भी इस वारदात में शामिल थे. परिवार के इन लोगों ने मिलकर नाथी और नवीन की गला दबाकर हत्या कर दी.

सबूत मिटाने के लिए शव कुएं में फेंका

हत्या को छुपाने के लिए परिजनों ने दोनों शव कुएं में फेंक दिए ताकि किसी को शक न हो. पिता के कबूलनामे के बाद फायर ब्रिगेड टीम और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी FSL की मदद से रिकवरी ऑपरेशन चलाया गया. क्रेन का इस्तेमाल कर दोनों के शव कुएं से निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए.

DYSP MJ क्रिश्चियन बोले

DYSP MJ क्रिश्चियन ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि हत्या की मूल वजह यह थी कि दोनों ने एक-दूसरे से अलग होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि पुलिस और FSL टीमों के बीच समन्वय से मामले में महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने में मदद मिली. पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है जिनमें पिता, चचेरा भाई, सगा भाई जो नाबालिग है और मामा शामिल हैं. महिला की मां की भूमिका की भी जांच की जा रही है.