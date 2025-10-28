Ahmedabad News: गुजरात में अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने एक बच्ची के पिता को थप्पड़ मार दिया. यह घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है. वीडियो में देखा गया है कि डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच बहस चल रही है और इसी दौरान महिला डॉक्टर ने गुस्से में आकर मरीज के पिता को थप्पड़ जड़ दिया. घटना का वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर लोगों में गुस्सा जाहिर किया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मरीज के पिता की पहचान अशिक हरिभाई छावडा के रूप में हुई है, जो अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान जब अशिक ने महिला डॉक्टर के साथ अपनी बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें दोनों के बीच बहस होती नजर आ रही है.

A woman doctor at a hospital in Ahmedabad slapped a man who had come for his daughter's treatment.



She also refused to treat his daughter.



How easy it is for women to slap a man.pic.twitter.com/eFMzDpPzl6 — ︎ ︎venom (@venom1s) October 27, 2025

महिला डॉक्टर काफी गुस्से में दिखाई दे रही है. वीडियो में डॉक्टर को कहते सुना गया है, "अपना मोबाइल नीचे रखो." इस पर जब अशिक ने डॉक्टर से सवाल किया तो महिला डॉक्टर अचानक गुस्से से आग बबूला हो गई और आगे बढ़कर उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया.

डॉक्टर ने बेटी का इलाज करने से मना किया

इस पूरी वारदात के दौरान वहां सुरक्षा गार्ड भी दिखाई दिया. महिला डॉक्टर उस पर भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है," गार्ड तो कुछ करता ही नहीं है." थप्पड़ मारने के बाद महिला डॉक्टर अशिक की बेटी का इलाज करने से भी मना कर देती है. डॉक्टर कहती है, " तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है अब मैं इलाज नहीं करूंगी."

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने डॉक्टर पर गुस्सा जाहिर किया. कई यूजर्स ने डॉक्टर के व्यवहार की निंदा की और उसे सस्पेंड करने या गिरफ्तार करने की मांग की. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

अस्पताल से ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया

हालांकि, अभी तक सोला सिविल अस्पताल ने इस घटना पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. अधिकारियों ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि कोई अंदरूनी जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं.