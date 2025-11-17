Gujarat News: बढ़ते चोरी के मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमादाबाद की पुलिस ने एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसने लोगों को सिखाया की चोरी से कैसे बचा जाए. इस अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने बाजार में शॉपिंग करने आए लोगों के जेब से कीमती सामान चुपचाप निकाल लिया, लेकिन पुलिस ने यह हरकत सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए की है, ताकि लोग बाहर अपने सामान को लेकर ज्यादा जागरूक रहे और अपने सामान की सुरक्षा खुद कर सके.

पुलिस ने लोगों किया जागरूक

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी कैसे बाजार में भीड़भाड़ वाले इलाके में सामान खरीद रहे लोगों के पास जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से उनके बैग, पर्स और अन्य कीमती चीजों को निकाल लेते हैं. वीडियो में देखा गया है कि पुलिस ने एक व्यक्ति का पर्स निकाला तो वहीं दूसरे की कमीज से फोन निकालते हुए देखा गया.

पुलिस ने ऐसा करते हुए लोगों को यह एहसास दिलाया कि कैसे चोर भी ऐसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी ही चालाकी से सामान चुरा लेते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा नुकसान हो जाता है. पुलिस ने कई सारे लोगों के साथ ऐसा किया.

लापरवाही से सामान रखना पड़ सकता है भारी- पुलिस

हालांकि, इस जागरूकता अभियान के बाद पुलिस ने लोगों का सामान उन्हें वापस कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने सभी को समझाया भी की इस तरह लापरवाही से अपना सामान रखते हैं, जिसका फायदा चोर उठा लेते हैं और कीमती सामान को चोरी करके फरार हो जाते हैं.

पुलिस के इस अभियान के बाद लोगों को इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि कैसे अपने सामान को सुरक्षित रखना चाहिए. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे और साथ ही लोगों ने पुलिस की इस अभियान की तरीफ की.