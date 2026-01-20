हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: 2027 में BJP जाएगी, लोगों की सत्ता आएगी, जीतेगी AAP- गुजरात में गरजे केजरीवाल

Gujarat: 2027 में BJP जाएगी, लोगों की सत्ता आएगी, जीतेगी AAP- गुजरात में गरजे केजरीवाल

Gujarat News: अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 2027 में गुजरात में 'आप' की सरकार बनेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Jan 2026 09:53 AM (IST)
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वडोदरा में बूथ वालेंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में बीजेपी जाएगी और गुजरात के लोगों की सत्ता आएगी. पिछले 30 साल से बीजेपी ने डर,  जेल और भ्रष्टाचार के दम पर राज किया है, लेकिन अब लोगों के मन से इनका डर निकल चुका है.

कांग्रेस को बीजेपी सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं. इसलिए जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है. सिर्फ ‘‘आप’’ ही गुजरात में बीजेपी को हरा सकती है. इन लोगों ने गुजरात को लूट लिया है. अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है. अब बीजेपी का भी इतना बड़ा संगठन नहीं है, जितना ‘‘आप’’ का है. बीजेपी ने पूरे गुजरात में भय और अत्याचार फैलाया हुआ है, लोग परेशान हो चुके हैं.

अब जनता के मन से डर निकलता जा रहा है और खुल कर बीजेपी की खिलाफत में सामने आ रही है. 30 साल से बीजेपी ने केवल भय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात पर शासन किया है. ‘‘आप’’ के प्रवीण राम और राजू करपड़ा समेत कई नेता पिछले तीन महीने से जेल में हैं.

गुजरात में जनविरोधी शासन- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हड़दड़ में हुए किसान आंदोलन से 85 गरीब किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. ये किसान करदा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे.किसान अपना हक मांग रहे थे. शांतिपूर्ण आंदोलन था. जेल में बंद किसानों के परिवारों से मिला. परिवार के लोगों ने कहा कि गुजरात, गुजरात के लोगों और गुजरात की तरक्की के लिए तीन साल भी जेल रहना पड़े तो हमारे बच्चे तैयार हैं.

अब गुजरात की जनता के मन से बीजेपी का डर निकलता जा रहा है और धीरे-धीरे लोग खड़े हो रहे हैं. एक समय गुजरात सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था. इन 30 वर्षों में बीजेपी ने सबकुछ लूट लिया. ये लोग किसानों की खाद-बीज खा गए, किसानों का पानी पी गए. फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए.

गुजरात की सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल खा गए. सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है. एक गरीब आदमी को मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है. प्राइवेट स्कूल वाले गुंडागर्दी और लूट मचा रखी है. सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलते हैं. इन्होंने सरकारी अस्पतालों को जानबूझ कर खराब किया है, ताकि गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़े. प्राइवेट स्कूल और अस्पताल बीजेपी के नेताओं के ही हैं.

न्याय नहीं, ठेकेदारों का राज- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि व्यापारियों का कहना है कि हम टैक्स देते हैं, इनके नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, इनकी पार्टी को पैसा देते हैं. इसके बाद भी हमारा अपमान करते हैं. व्यापारियों का व्यापार खा गए. हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं. रोजगार मांगने पर नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं.

30 साल में बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया. हड़दड़ के अंदर घरों में घुस कर, डंडे मारकर उनका अपमान किया. यह लड़ाई सत्ता की नहीं, गुजरात के सम्मान की लड़ाई है. यह लड़ाई इस पार्टी को हटा कर उस पार्टी को लाने की नहीं है, यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है.

उन्होने कहा कि दो साल पहले हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ. इसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल की तरफ से नौका विहार करने गए. इसमें 12 बच्चे डूब कर मर गए. क्योंकि बच्चों के पास सेफ्टी जैकेट नहीं थी. ठेकेदार बीजेपी का था. गुंडागर्दी करने वाले अफसर बीजेपी के थे. दो साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिली है. इनको गुजरात की जनता की परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है.

बीजेपी गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों और गुंडों की पार्टी है. कुछ माह पहले कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री की सभा में न्याय मांगने गईं. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस के जरिए उन्हें बाहर फिंकवा दिया. महिलाओं का अपमान किया. फिर दो दिन बाद पुलिस उनका घर तोड़ने के लिए पहुंच गई. यह कैसा न्याय है. ये लोग कैसा गुजरात बनाना चाहते हैं? गुजरात की जनता को खड़े होकर इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी होगी.

आदिवासी फंड का दुरुपयोग आरोप- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं. संविधान के अनुसार, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए हर साल अरबों खरबों रुपए आता है. अगर यह पैसा ईमानदारी से खर्च हो जाए तो बच्चों के लिए शानदार स्कूल और परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे. सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगी और फ्री बिजली मिल जाएगी. लेकिन यह पैसा आदिवासियों तक नहीं पहुंचता है.

आदिवासी नेता चैतर वसावा दो-तीन बार जेल जा चुके हैं. क्योंकि चैतर वसावा ने आदिवासी समाज की आवाज उठाई. उन्होने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री डेडियापाड़ा आए और उनकी बड़ी सभा हुई. चैतर वसावा ने आरटीआई डाल कर पूछा कि सभा में कितना पैसा खर्च हुआ और पैसा कहां से आया. जवाब मिला कि आदिवासी कल्याण फंड से 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की सभा में खर्च किए गए.

गुजरात सरकार से आदिवासी कल्याण फंड आदिवासी समाज के लिए स्कूल, अस्पताल बनवाने के लिए आता है. सिंचाई, बिजली के लिए आता है. गांव की तरक्की के लिए पैसा आता है. इसमें 2 करोड़ रुपए के समोसे खाए. 5 करोड़ के टेंट, 7 करोड़ की बसें लगाई. प्रधानमंत्री के पास बहुत पैसा है. उन्हें केंद्र सरकार का पैसा खर्च करना चाहिए था. आदिवासी समाज के पैसे से सभा क्यों की? 50 करोड़ रुपए से कई स्कूल, अस्पताल बन सकते थे. इसी तरह ये लोग जनता का पैसा चोरी करते हैं. इसलिए आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया.

गुजरात में बदलाव की लहर- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने केवल डरा कर, अत्याचार और अपमान करके लोगों को नीचे रखा हुआ है. पूरे गुजरात में त्राहि त्राहि मची हुई है. जब अत्याचार हद से ज्यादा हो जाता है तो वह उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है.

आज पूरा गुजरात बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है. आम आदमी पार्टी की हर सभा में जन सैलाब उमड़ रहा है. अब जनता खुलकर कह रही है कि इस बार गुजरात में बदलाव आएगा. जनता बदलाव का मन बना चुकी है.2027 के चुनाव में गुजरात से बीजेपी जाएगी और गुजरात की जनता की सत्ता आएगी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है. कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका तो बीजेपी के साथ मिलकर धंधे चलते हैं. हम इनके खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं. अगर आवाज उठाई तो ठेके मिलने बंद हो जाएंगे.

गुजरात में बीजेपी सरकार से कांग्रेस के लोगों को सरकारी ठेके मिलते हैं. कांग्रेस कभी भी बीजेपी को हरा नहीं सकती है. सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है. क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार से ठेके नहीं लेते हैं. हमें इनसे ठेके नहीं चाहिए, हम जनता के लिए काम करते हैं.

जनता के काम अब असंभव- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़ोदरा के बीजेपी के पांच विधायकों शैलेश मेहता, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह बघेला, अक्षय पटेल, चैतन्य सिंह झाला ने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है. ये विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि राज्य में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक व्यवस्था में भारी गिरावट आ रही है.

प्रशासन का दायित्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का होता है, लेकिन आज एक समान्य नागरिक के लिए सरकारी दफ्तर से छोटे से छोटे काम कराना युद्ध की तरह हो गया है.राज्य से वरिष्ठ अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही है.

अधिकारी स्वयं को प्रजा और प्रतिनिधियों से उपर समझ कर मनमानी कर रहे हैं. अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं.जब सीएम को चिट्ठी मिली तो उन्होंने कहा कि अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे हैं. ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं? इन विधायकों ने जनता को बताने के लिए सीएम को चिट्ठी लिखी और संदेश दिया है कि जनता उनके पास काम कराने के लिए न आए, क्योंकि काम नहीं करा सकते.

खुशहाल गुजरात बनाने का वादा- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता ऐसे लोगों को वोट दे, जो काम करा सके. गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, जनता के सारे काम होंगे.अगर 30 साल में बीजेपी अच्छी सरकार चलाई होती तो आम आदमी पार्टी की सभा में कोई नहीं आता. आज हमारी सभा में लोग उम्मीद लेकर आए हैं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे.

ऐसा गुजरात बनाएंगे, जहां किसान, व्यापारी खुशहाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को समय पर खाद, बीज, सिंचाई का पानी मिलेगा. फसलों के पूरे दाम मिलेंगे. सड़कें अच्छी होंगी, अच्छे स्कूल, अस्पताल बनाएंगे. ऐसा खुशहाल गुजरात बनाएंगे, जहां नकली शराब नहीं होगी. नशा नहीं होगा. कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा. कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, कोई डराएगा नहीं, और न कोई डरेगा. डर खत्म किया जाएगा, लोग निडर होकर काम करेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा. अभी चुनाव के दो साल बचे हैं .जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, ये लोग जेल भेजेंगे. इन्होंने चैतर वसावा, प्रवीण राम, राजू करपड़ा को जेल भेजा. आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजेंगे. मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं छह महीने जेल में रह कर आया. मैंने सिर्फ इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की. संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को जेल भेजा. इसलिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा. ये जेल भेजेंगे और मैं छुड़ा कर लाउंगा.

अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले दो साल तक खूब मेहनत करनी है. घर-घर जाना होगा, बदलाव के लिए लोगों को जोड़ना होगा. यह भी कसम खानी है कि रोज हर आदमी पांच नए वोट बनाएगा. विसावदर के लोगों ने पूरे गुजरात को उम्मीद और संदेश दिया है. विसावदर के लोग बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं तो पूरा गुजरात बीजेपी को चुनौती दे सकता है. इस बार पूरे गुजरात में विसावदर वाली करनी है. आज पूरे गुजरात में हर समाज के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं. यह बड़ी खुशी की बात है कि पूरा गुजरात आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है.

Published at : 20 Jan 2026 09:53 AM (IST)
Arvind Kejriwal Gujarat News AAP Gujarat AAM AADMI PARTY
