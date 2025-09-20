गुजरात: ननद को था भाभी पर शक... उबलते तेल में हाथ डालने को किया मजबूर! जानें खौफनाक मामला

गुजरात के मेहसाणा जिले में एक भयावह और अमानवीय घटना सामने आई है. यहां 30 वर्षीय महिला के साथ ऐसा क्रूर अत्याचार हुआ कि सुनते ही रूह कांप जाए. आरोप है कि महिला को उसकी ननद और तीन अन्य लोगों ने मजबूर किया कि वह अपने हाथ उबलते तेल में डाले.

यह घटना 16 सितंबर को विजापुर तालुका के गेरिटा गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि महिला का इलाज विजापुर के अस्पताल में चल रहा है, जबकि आरोपी अभी फरार हैं. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तीन दिन बाद वायरल हुआ, जिसने लोगों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस उपाधीक्षक दिनेशसिंह चौहान ने बताया कि कथित वीडियो में महिला और 3 अन्य लोग पीड़िता को उबलते तेल से भरे बर्तन में हाथ डालने के लिए मजबूर करते दिखाई दे रहे हैं. पीड़िता अपनी उंगलियां बर्तन में डालती है, लेकिन जलने के कारण उन्हें जल्दी बाहर निकाल देती है. चौहान ने बताया कि महिला की ननद को शक था कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं है. इसी शक के कारण ननद ने अपने पति मनुभाई ठाकोर और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता को यह यातना दी.

मामला थाने में दर्ज, आरोपी फरार

पीड़िता की शिकायत पर विजापुर पुलिस ने जमुना ठाकोर, उनके पति मनुभाई ठाकोर और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. चौहान ने कहा कि आरोपी अब तक फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें.

जानकारी के अनुसार, इस तरह की हिंसा और घरेलू उत्पीड़न गंभीर सामाजिक समस्या का संकेत है. परिवार और रिश्तों में दबाव या शक के कारण पीड़ितों पर हिंसक कार्रवाई की जाती है. इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी तंत्र कितनी प्रभावी है.