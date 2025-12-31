Gujarat Marriage Registration Rules Change 2025: गुजरात में लव मैरिज या भागकर शादी करने वाले जोड़ों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार अब विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है. विशेष रूप से, जो लड़का-लड़की घर से भागकर शादी करते हैं, उनके पंजीकरण के नियमों को कड़ा बनाया जा रहा है.

अब तलाटी के पास सीधी सत्ता नहीं रहेगी, बल्कि क्लास 2 अधिकारी की मंजूरी और माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य हो सकता है. कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इन नए नियमों को हरी झंडी मिल सकती है.

अब Class 2 अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नए संशोधन के बाद तलाटी कम मंत्री अब सीधे विवाह पंजीकरण नहीं कर पाएंगे. अब तक की प्रक्रिया में तलाटी स्तर से ही पंजीकरण हो जाता था, लेकिन अब इसमें एक नया कदम जोड़ा जाएगा. तलाटी को विवाह पंजीकरण आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करके, उसे अंतिम मंजूरी के लिए वर्ग 2 के अधिकारी यानी Class 2 Officer को भेजना होगा. जब तक यह उच्च अधिकारी मंजूरी नहीं देता, तब तक विवाह का पंजीकरण मान्य नहीं माना जाएगा.

माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य

सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए सरकार सबसे बड़ा निर्णय 'पेरेंटल नोटिस' के संबंध में ले रही है. नए नियमों के मुताबिक, भागकर शादी करने वाले जोड़े जब पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे, तो सरकार द्वारा उनके माता-पिता को नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के 30 Days के भीतर युवक और युवती के अभिभावक को अपना जवाब या आपत्ति दर्ज करानी होगी. इस नियम का मुख्य उद्देश्य माता-पिता की जानकारी के बिना होने वाले विवाहों में पारदर्शिता लाना है.

कल कैबिनेट में मंजूरी की संभावना

राज्य सरकार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावित संशोधनों पर मुहर लगा सकती है. यदि कैबिनेट में ये नए नियम मंजूर होते हैं तो सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी. लंबे समय से पाटीदार और अन्य समाजों द्वारा इस संबंध में अनुरोध किए जा रहे थे, जिन्हें अब सरकार लागू करने जा रही है.

पाटीदार के बाद अब ब्रह्म समाज का समर्थन

उल्लेखनीय है कि पाटीदार समाज ने सर्वप्रथम भागकर शादी में माता-पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य करने की मांग की थी. अब ब्रह्म समाज ने भी इस मांग का खुला समर्थन किया है. ब्रह्म समाज के नेताओं ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मिलकर अनुरोध किया था कि भागकर शादी के पंजीकरण में अभिभावक की सहमति होनी चाहिए. इसके अलावा, स्थानीय निकाय चुनावों में भी EWS के मुताबिक सीटें आरक्षित करने के लिए ब्रह्म समाज द्वारा मांग की गई है.