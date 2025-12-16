Gujarat: राजकोट में 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने फिनाइल पीकर की आत्महत्या की कोशिश, ये है वजह

Gujarat News: गुजरात के राजकोट शहर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रेसकोर्स रिंग रोड पर फुटपाथ पर दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई. दोनों महिलाओं की पहचान नानमवा इलाके की प्रिया मेहुल चौहान उर्फ पीहू राजपूत और मोरबी की रहने वाली अनिशा कासमानी के रूप में हुई है.

उत्पीड़न से परेशान होकर उठाया कदम

पीहू और अनिशा ने आरोप लगाया है कि तीन महिलाओं और एक युवक से लगातार मानसिक उत्पीड़न किए जाने से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया. आत्महत्या की कोशिश के दौरान दोनों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने माधापर चौकड़ी में रहने वाली सोनल उर्फ दीदु, रिद्धि शुक्ला, रिद्धि के पति मेहुल और अंकिता पटेल पर गंभीर आरोप लगाए.

जानकारी के अनुसार, पीहू, अनिशा और रिहाना सुमरा 9 दिसंबर को मुंबई गए थे और तीन दिन पहले ही वापस लौटे थे. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कहा गया था कि मुंबई के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, जबकि गुजरात के लोग “पंचायतिया” होते हैं. इसी वीडियो को लेकर सोनल और उसके ग्रुप ने उन्हें अपशब्द कहे और “पाकिस्तानी” तक कह दिया. इसी बात से आहत होकर दोनों महिलाओं ने आत्महत्या की कोशिश की.

डॉक्टरों ने हालत बताई स्थिर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है. वहीं दूसरी ओर, राजकोट के पास जेतपुर हाईवे पर बलदेवधार गांव के पास एक खुले प्लॉट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही उद्योगनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक की हत्या हुई है या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.