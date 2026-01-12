Gujarat News: गुजरात में सूरत पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले 1550 करोड़ रुपये के बड़े साइबर फ्रॉड घोटाले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. उधना पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध की जांच के तार महीधरपुरा हीरा बाजार तक पहुंचे हैं. पुलिस ने काले धन को सफेद करने और उसे क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में बदलने वाले 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के दफ्तर और घर से इतनी नकदी मिली है कि उसे गिनने के लिए 4 मशीनें लगानी पड़ीं. इसके अलावा सोना, चांदी और हीरे का जत्था भी मिला है.

2 करोड़ नकद और करोड़ों का माल जब्त

सूरत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिराग उर्फ ​​चार्ली सूतरिया और प्रवीण गढ़िया की महीधरपुरा स्थित ऑफिस में छापेमारी की. वहां से पुलिस को 1.92 रुपये करोड़ की नकद राशि और नोट गिनने की 4 काउंटिंग मशीनें मिलीं. इसके साथ ही आरोपियों के घर की तलाशी लेने पर 289 ग्राम सोना, 10 किलो 800 ग्राम चांदी और 413.37 कैरेट के रफ हीरे भी जब्त किए गए हैं. कुल मिलाकर पुलिस ने 2,60,32,214 रुपये का माल जब्त किया है. इसके अलावा दो अन्य आरोपी अब्दुलराब चामडिया और अमित चोकसी को भी गिरफ्तार किया गया है.

मोडस ऑपरेंडी क्या थी?

यह गैंग साइबर फ्रॉड के पैसे को सिस्टम में डालने के लिए एक खास तरीका अपनाती थी.

म्यूल अकाउंट्स: गैंग के सदस्य आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर डमी बैंक अकाउंट खुलवाते थे.

नकद निकासी: साइबर फ्रॉड के पैसे जब इन खातों में आते थे, तो आरोपी अब्दुलराब उन पैसों को अमित चोकसी के खाते से नकद रूप में निकाल लेता था.

USDT रूपांतरण: यह नकद राशि चिराग सूतरिया और प्रवीण गढ़िया के ऑफिस पहुंचती थी. वहां चिराग सूतरिया इस ब्लैक मनी को USDT (Tether) नामक क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके विदेश में ट्रांसफर कर देता था, ताकि पैसे का पता लगाया जा सके.

1550 करोड़ के लेनदेन और 25 आरोपी जेल में

जांच में अब तक 164 संदिग्ध बैंक खाते मिले हैं. इन खातों के लेनदेन की जांच करने पर कुल 1550 करोड़ रुपये की हेराफेरी होने की बात सामने आई है. सूरत पुलिस ने इस मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है. जिसमें बैंक के 8 कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खोलने में मदद की थी.

डीसीपी डॉ. कानन देसाई का बयान

इस संबंध में डीसीपी डॉ. कानन देसाई ने कहा कि जांच के दौरान हमें जानकारी मिली थी कि 164 खातों में से कुछ खातों में 90 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. यह कड़ी अब्दुलराब और अमित चोकसी तक पहुंची. उनकी पूछताछ में चिराग सूतरिया और प्रवीण गढ़िया के नाम सामने आए, जो हवाला के जरिए आए पैसों को USDT में बदलने का काम करते थे. पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए अभी और जांच कर रही है.