Gujarat: खतरनाक चीनी मांझे से कटा बाइक सवार युवक का गला, लगे 50 टांके... हालत गंभीर

Gujarat News: गुजरात में भले ही चीनी मांझे पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे खतरनाक मांझे की वजह से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. उत्तरायण पर्व से पहले दाहोद जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां चीनी मांझे की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया. इस घटना ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

बाइक से जाते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, दाहोद शहर में गरबाडा चौकड़ी ब्रिज के पास यह हादसा हुआ. युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी अचानक हवा में फैला चीनी मांझा उसके गले और कंधे के हिस्से में फंस गया. मांझा इतना तेज और धारदार था कि युवक का गला बुरी तरह कट गया. अचानक हुए इस हादसे से युवक बाइक से गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के तुरंत बाद घायल युवक को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, चीनी मांझे से गले पर गहरा घाव हुआ था, जिस पर करीब 50 टांके लगाने पड़े. युवक की हालत कुछ समय तक गंभीर बनी रही. फिलहाल उसका इलाज जारी है. इस घटना के बाद परिजनों में डर और गुस्से का माहौल है.

उत्तरायण से पहले फिर सवालों में चीनी मांझा

उत्तरायण पर्व के दौरान पतंगबाजी के नाम पर इस्तेमाल होने वाला चीनी मांझा हर साल कई लोगों और पशु-पक्षियों की जान ले लेता है. इसी कारण गुजरात सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. चीनी मांझा रखना, बेचना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है. इसके बावजूद कुछ लोग चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है.

उत्तरायण से पहले गुजरात पुलिस ने पूरे राज्य में चीनी मांझे के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है. कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया है. हाल ही में जसदन के कमळापुर गांव में एसओजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में छिपाकर रखी गई 55 चीनी फिरकियां बरामद की थीं. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जी.पी. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

पुलिस ने की लोगों से अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी चीनी मांझा बेचते या इस्तेमाल करते हुए कोई दिखाई दे तो तुरंत 100 या 112 नंबर पर सूचना दें. दाहोद की यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक बनें और कानून का पालन करें.