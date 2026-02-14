Gujarat: शादी में खाना खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत, 150 से ज्यादा को हुई फूड पॉइजनिंग

Gujarat News: गुजरात के खेड़ा जिले के सिंजीवाड़ा गांव में आयोजित एक शादी समारोह उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब खाने के बाद करीब 150 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. ग्रामीणों के मुताबिक, शादी में परोसी गई मिठाई और आइसक्रीम खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते गांव के सभी क्लीनिक मरीजों से भर गए और अस्पताल में लंबी कतारें लग गईं.

घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें, नायब मामलतदार और मातर विधायक मौके पर पहुंचे. स्थिति गंभीर होने पर 4 से 5 लोगों को तारापुर रेफर किया गया. कई मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देना पड़ा. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में घर-घर जाकर सर्वे शुरू किया और संदिग्ध भोजन के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए हैं. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

नवसारी में भी 70 से ज्यादा लोगों में फूड पॉइजनिंग

इसी तरह की एक और घटना गुजरात के नवसारी जिले के अमलसाड गांव में सामने आई, यहां एक शादी समारोह के दौरान भोजन करने के बाद दूल्हे सहित लगभग 70 से ज्यादा लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए. पीड़ितों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

12 बारातियों को जलालपुर सीएचसी में भर्ती कराया

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इस शादी समारोह में करीब एक हजार लोगों ने भोजन किया था. गंभीर हालत वाले 12 बारातियों को जलालपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 40 स्वास्थ्यकर्मियों की एक विशेष टीम तैनात की, जो पीड़ितों के इलाज और भोजन के सैंपल की जांच में जुटी हुई है.

इन दोनों घटनाओं ने शादी समारोहों में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बड़े आयोजनों में खानपान की व्यवस्था करते समय साफ-सफाई और खाद्य सामग्री की जांच को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.