हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात'3 संतान का वचन लो, वरना शादी मत करो'... सनातन धर्म की रक्षा पर स्वामी प्रदीप्तानंद का बड़ा बयान

'3 संतान का वचन लो, वरना शादी मत करो'... सनातन धर्म की रक्षा पर स्वामी प्रदीप्तानंद का बड़ा बयान

Kachchh News: कच्छ के भुज में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के दौरान स्वामी प्रदीप्तानंद सरस्वती ने कहा कि शादी के समय दंपत्ति को 3 बच्चों का संकल्प लेना अनिवार्य हो, वरना शादी नहीं करवानी चाहिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

Statement by Swami Pradiptananda: गुजरात के कच्छ के भुज में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के दौरान स्वामी प्रदीप्तानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि अब से हिंदू परिवारों में शादी के समय दंपत्ति से कम से कम 3 बच्चों का संकल्प लेना चाहिए. अगर कोई दंपत्ति तीन बच्चों के लिए तैयार नहीं है तो उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, ऐसा अनुरोध उन्होंने किया था. स्वामीजी ने चिंता व्यक्त की थी कि एक निश्चित वर्ग की आबादी बढ़ रही है जबकि हिंदुओं की संख्या घट रही है, जिसका यह एकमात्र उपाय है. उन्होंने तीन बच्चों का विभाजन राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए कैसे करना है, यह भी समझाया था.

सनातन धर्म की रक्षा के लिए '3 संतान' का संकल्प

दक्षिणामूर्ति ट्रस्ट संचालित आर्ष अध्ययन केंद्र और अखिल कच्छ समस्त हिंदू परिवार द्वारा भुज में गीता ग्रंथयात्रा के साथ महोत्सव का प्रारंभ हुआ था. इस अवसर पर स्वामी प्रदीप्तानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म और समाज की रक्षा के लिए एक नई विचारधारा प्रस्तुत की थी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, "जब भी शादी हो, तब नवदंपति को भूदेवों और समाज की साक्षी में संकल्प लेना चाहिए कि वे 3 बच्चों को जन्म देंगे." उन्होंने जोड़ा कि जो इस संकल्प को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि घटती आबादी को रोकने का उपाय हमें स्वयं ही खोजना होगा.

क्यों चाहिए तीन संतान? 

स्वामी प्रदीप्तानंद ने तीन बच्चों के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि आज के समय में राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए मानवबल आवश्यक है. पहला संतान: राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए. दूसरा संतान: समाज सेवा और धर्म कार्य के लिए होना चाहिए. तीसरा संतान: अपने परिवार का ध्यान रखने और वंशवेल को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए.

उन्होंने प्रश्न किया कि, "अगर केवल एक ही संतान होगी तो क्या वह युद्ध करने जाएगा? क्या वह सेवा करने जाएगा? किसी भी कार्य के लिए भाई  बहन का होना आवश्यक है. संन्यास लेने के लिए भी पीछे जिम्मेदारी संभालने वाला भाई होना चाहिए."

"हम दो, हमारा एक" वाली मानसिकता पर प्रहार

स्वामीजी ने बदलती सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष किया था. उन्होंने कहा कि पहले के समय में 4-5 संतान होने के बावजूद घर अच्छी तरह से चलते थे. लेकिन धीरे-धीरे "हम दो, हमारे दो" और अब "हम दो, हमारा एक" या "हमारा कोई नहीं" जैसी विचारधारा घुस गई है. युवा शादी करने के लिए तैयार हैं लेकिन संतान के लिए तैयार नहीं हैं, जो पारिवारिक व्यवस्था के लिए खतरा है.

संबंधों के लुप्त होने का भय

हिंदू समाज अल्पसंख्यक की ओर जा रहा है, ऐसी आशंका व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसी पर हमला होता था तो वह कहता था कि "मेरे 5 भाई घर पर बैठे हैं", जो एक सुरक्षा थी. लेकिन अब एक ही संतान होने के कारण भविष्य में मामा, मामी, बुआ और फूफा जैसे रक्त संबंध इतिहास बन जाएंगे और पारिवारिक ढांचा टूट जाएगा. इसलिए समाज के प्रमुखों को इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 02 Dec 2025 01:58 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Kachchh News Swami Pradiptananda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Karnataka Politics: ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कहा था- 'जहां कोई मर जाए तो...'
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget