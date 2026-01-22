हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: विवाद के बाद अधिकारी ने गोली मार पत्नी का किया मर्डर, फिर किया सुसाइड, कुछ महीने पहले हुई थी शादी

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद के एनआरआई टावर में क्लास वन अधिकारी यशराज सिंह गोहिल ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली. घटना से शहर में सनसनी फैल गई है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Gujarat News: गुजरात में अहमदाबाद शहर से एक बेहद सनसनीखेज और दुखद घटना सामने आई है. यहां एक क्लास वन अधिकारी ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग स्तब्ध हैं.

यह घटना अहमदाबाद के जजिस बंगलो रोड स्थित एनआरआई टावर के बी ब्लॉक की है. इसी इमारत के पांचवें माले पर क्लास वन अधिकारी यशराज सिंह गोहिल अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ रहते थे. यशराज सिंह हाल ही में क्लास टू अधिकारी से प्रमोशन पाकर क्लास वन अधिकारी बने थे. वह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में कार्यरत थे.

कुछ महीने पहले हुई थी शादी 

यशराज सिंह और राजेश्वरी की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी. परिवार और रिश्तेदारों के अनुसार दोनों की शादी नई-नई थी और बाहर से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों विदेश घूमने जाने की भी तैयारी कर रहे थे. 

सूत्रों के अनुसार, घटना से पहले देर रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. यह झगड़ा धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि मामला गंभीर हो गया. बहस के दौरान गुस्से में आकर यशराज सिंह ने अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर उठा ली.

पहले की पत्नी की हत्या, फिर आत्महत्या

पुलिस जानकारी के मुताबिक, यशराज सिंह ने पहले अपनी पत्नी राजेश्वरी के सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद यशराज सिंह ने खुद को भी सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि पत्नी को गोली मारने के बाद यशराज सिंह ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया था और एंबुलेंस की मौजूदगी में ही उन्होंने खुद को गोली मार ली.

इस दर्दनाक घटना के समय यशराज सिंह की मां भी घर में मौजूद थीं. अचानक हुई इस घटना से वह गहरे सदमे में हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल सोसाइटी में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. मृतक यशराज सिंह गोहिल, राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य और कुछ राजनीतिक नेता भी सिविल अस्पताल पहुंचने वाले हैं.

Published at : 22 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
