हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Weather: गुजरात के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Gujarat Weather: गुजरात के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Gujarat Weather: गुजरात में बारिश की भविष्यवाणी की गई है. मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. अगले कुछ घंटों के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Weather Update: गुजरात में राज्यवासियों को अगले कुछ घंटों में मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के जारी नाउकास्ट के मुताबिक, अगले तीन घंटे में अरावली, महीसागर, दाहोद और पंचमहल में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जिससे बारिश के साथ ठंडी हवाओं का भी असर महसूस होगा.

मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के साथ तेज हवा और छिटपुट गरज की संभावना भी है. नाउकास्ट में चेतावनी दी गई है कि बारिश का दौर बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ घंटों के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. विभाग ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे बाहर निकलते समय सुरक्षित रहें और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें.

राज्य में तापमान में गिरावट

अरावली, महीसागर, दाहोद और पंचमहल जिलों में यह बारिश अधिकतर हल्की और समय-समय पर होगी. हालांकि, हवा की गति ज्यादा होने के कारण तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कहा है कि यह मौसम का सामान्य बदलाव है और राज्य में तापमान में गिरावट और ठंडक के बीच हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहती है.

बारिश और तेज हवा के दौरान सुरक्षित रहें

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है. किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए अपने काम और गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए. विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपडेटेड नाउकास्ट पर नजर रखें और बारिश और तेज हवा के दौरान सुरक्षित रहें.

यह भी पढ़ें -

Gujarat: थप्पड़ से 9वीं की छात्रा के कान का फटा था पर्दा, टीचर को मिली 3 साल की सजा, लगा 50000 जुर्माना

Published at : 02 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Gujarat Weather GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Patna Neet Case: NEET छात्रा की मौत मामले पर पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन | NEET Case
Snowfall In Kashmir: बर्फबारी के बाद स्वर्ग सा सुंदर दिखने लगा कश्मीर, खुद को रोक नहीं पा रहे पर्यटक
IND Vs PAK : खेल संपादक से समझिए अब आगे Pakistan का क्या होगा ? | T20 World Cup | ABP News |
IND Vs PAK : क्रिकेट को मजहबी मैदान बनाने पर तुला पाकिस्तान | T20 World Cup | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget