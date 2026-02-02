Gujarat Weather: गुजरात के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Gujarat Weather Update: गुजरात में राज्यवासियों को अगले कुछ घंटों में मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के जारी नाउकास्ट के मुताबिक, अगले तीन घंटे में अरावली, महीसागर, दाहोद और पंचमहल में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जिससे बारिश के साथ ठंडी हवाओं का भी असर महसूस होगा.

मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के साथ तेज हवा और छिटपुट गरज की संभावना भी है. नाउकास्ट में चेतावनी दी गई है कि बारिश का दौर बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ घंटों के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. विभाग ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे बाहर निकलते समय सुरक्षित रहें और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें.

राज्य में तापमान में गिरावट

अरावली, महीसागर, दाहोद और पंचमहल जिलों में यह बारिश अधिकतर हल्की और समय-समय पर होगी. हालांकि, हवा की गति ज्यादा होने के कारण तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कहा है कि यह मौसम का सामान्य बदलाव है और राज्य में तापमान में गिरावट और ठंडक के बीच हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहती है.

बारिश और तेज हवा के दौरान सुरक्षित रहें

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है. किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए अपने काम और गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए. विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपडेटेड नाउकास्ट पर नजर रखें और बारिश और तेज हवा के दौरान सुरक्षित रहें.

