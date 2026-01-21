21 जनवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा गुजरात का मौसम, हल्की बारिश और ठंड की संभावना

Gujarat Unseasonal Rain Forecast: गुजरातवासी वर्तमान में एक अजीब मौसम का अनुभव कर रहे हैं. राज्य में वर्तमान में 'दोहरी ऋतु' का माहौल बना हुआ है, जिसमें सुबह गुलाबी ठंड और दोपहर में तेज धूप हो रही है. इस दौरान भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सामने आई है. आने वाले दिनों में देश में एक के बाद एक कुल 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की आशंका है. जिसका सीधा असर गुजरात के वातावरण पर पड़ सकता है.

खासकर 21 जनवरी के बाद वातावरण में बदलाव आने की संभावना है, जिसके कारण उत्तर गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सामान्य बेमौसम बारिश या मावठ होने के संकेत मिल रहे हैं.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे. जिसके कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और हिमपात होने की संभावना है. पहाड़ों पर होने वाले इस हिमपात का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं चलना शुरू होने से गुजरात में भी ठंड का जोर बढ़ेगा. हालांकि, फिलहाल राज्य में किसी बड़े तूफान या भारी बारिश की संभावना नगण्य है, लेकिन बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश किसानों की चिंता बढ़ा सकती है.

तापमान के आंकड़े और स्वास्थ्य चेतावनी

वर्तमान तापमान की बात करें तो, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. ठंड, गर्मी और संभावित बारिश के इस मिश्रित वातावरण के कारण लोगों में वायरल संक्रमण के मामले बढ़ने की संभावना है, इसलिए नागरिकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

नलिया में कड़ाके की ठंड

दूसरी ओर, राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है. कच्छ का नलिया आज 10.8 डिग्री तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया. इसके अलावा सौराष्ट्र-कच्छ के अन्य शहरों में भी तापमान का पारा गिरा है. पोरबंदर में 11 डिग्री, अमरेली में 11.6 डिग्री और उत्तर गुजरात के डीसा में 11.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इस प्रकार, आने वाला सप्ताह गुजरात के मौसम के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहने की संभावना है.