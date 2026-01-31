हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Weather: किसानों के लिए बुरी खबर, फरवरी में बेमौसम बरसात की चेतावनी, जानें किन जिलों में बरसेंगे बदरा

Gujarat Weather: किसानों के लिए बुरी खबर, फरवरी में बेमौसम बरसात की चेतावनी, जानें किन जिलों में बरसेंगे बदरा

Gujarat Weather: गुजरात के किसानों के लिए एक बार फिर चिंताजनक खबर आई है. राज्य के जाने-माने मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने फरवरी महीने में बेमौसम बारिश यानी कि मावठ होने की संभावना व्यक्त की है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

Ambalal Patel Weather Forecast: गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर सहित पूरे गुजरात के किसानों के लिए एक बार फिर चिंताजनक खबर आई है. राज्य के जाने-माने मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने फरवरी महीने में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है. समुद्री पैरामीटर्स और 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के प्रभाव के कारण राज्य के कई इलाकों में बेमौसम बारिश यानी कि मावठ होने की संभावना व्यक्त की गई है.

अंबालाल पटेल के मुताबिक, उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण भारी हिमपात और बर्फ के तूफान आ सकते हैं. इस प्राकृतिक घटना का सीधा असर पड़ोसी राज्यों राजस्थान और गुजरात के मौसम पर पड़ेगा. खासकर 2 फरवरी तक राज्य के वातावरण में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेगा.

इन जिलों में बारिश की संभावना

पूर्वानुमान के मुताबिक, वातावरण बदलेगा और उत्तर गुजरात के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है. सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे. खासकर कच्छ, राजकोट और सौराष्ट्र के अन्य जिलों में बारिश की संभावना है, जो सर्दियों के अंतिम चरण में असामान्य मानी जाती है.

सिर्फ सौराष्ट्र ही नहीं, बल्कि मध्य और दक्षिण गुजरात पर भी इसका असर होगा. दाहोद और पंचमहल के आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है. जबकि दक्षिण गुजरात में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखेगा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

वर्तमान में राज्य में रबी सीजन जोरों पर है. खेतों में जीरा, चना, गेहूं और मसालों की फसलें लहरा रही हैं और अब तक फसल की स्थिति अच्छी देखी जा रही है. लेकिन वातावरण का यह बदलाव तैयार फसल पर पानी फेर सकता है.

शीतकालीन फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है- अंबालाल पटेल 

अंबालाल पटेल ने लाल बत्ती दिखाते हुए चेतावनी दी है कि अगर फरवरी में मावठ होती है तो तैयार शीतकालीन फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है. खासकर जीरा जैसी संवेदनशील फसल को नम वातावरण पसंद नहीं आता है. इसलिए फसल संरक्षण के लिए किसानों को एहतियाती कदम उठाना उचित है.

तापमान के बारे में बात करें तो, पूर्वानुमान के मुताबिक 20 फरवरी के बाद ठंड का जोर घटेगा और गर्मी बढ़ने की शुरुआत होगी. यह अवधि गर्मी की फसलों के लिए अनुकूल रहेगी. लेकिन तब तक वातावरण में आने वाले अचानक बदलाव और बेमौसम बारिश खेती के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Gujarat Weather Ambalal Patel Weather Forecast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget