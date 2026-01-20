Gujarat: गुजरात तट पर समुद्र में उबाल! अरब सागर में उठते रहस्यमयी बुलबुलों से मचा हड़कंप

Gujarat News: गुजरात के तटीय क्षेत्र के पास सोमवार को समुद्र के पानी में एक बेहद अनोखी और डराने वाली घटना सामने आई. अरब सागर के पानी में अचानक जोरदार उथल-पुथल और बुलबुले उठते देखे गए. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र का पानी उबल रहा हो. यह दृश्य देखकर मछुआरों में दहशत फैल गई और कई लोग इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे.

मछुआरों ने बताया कि समुद्र में अचानक तेज उबाल जैसा दिखने लगा. बड़े-बड़े बुलबुले पानी की सतह पर लगातार आ रहे थे. इससे उन्हें डर लगने लगा कि कहीं समुद्र में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हो रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद यह मामला प्रशासन के पास पहुंचा.

आपदा प्रबंधन टीम भी चौकन्नी

पालघर जिले की आपदा प्रबंधन टीम के प्रमुख विवेकानंद कदम ने इस घटना को असामान्य बताया. उन्होंने कहा कि समुद्र के एक हिस्से में इस तरह का उबाल और हलचल सामान्य नहीं है. इसलिए इसकी जल्द से जल्द जांच जरूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह आखिर क्यों हो रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि समुद्र की यह गतिविधि समुद्र तल से किसी गैस का उत्सर्जन से, समुद्र के नीचे भूगर्भीय हलचल चल से या फिर किसी पाइपलाइन से गैस या केमिकल का रिसाव के कारणों से हो सकती है. फिलहाल, इन संभावनाओं को पूरी तरह नकारा नहीं गया है. विशेषज्ञों की टीम मौके पर भेजी गई है, ताकि पानी के नमूने लेकर जांच की जा सके.

स्थानीय लोगों में चिंता, जांच जारी

इस घटना के बाद तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों के बीच डर का माहौल है. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी समुद्र में ऐसा मंथन नहीं देखा. प्रशासन ने उन्हें फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी है. जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह स्पष्ट होगी, लेकिन अभी तक समुद्र में दिखी यह रहस्यमयी हलचल चर्चा का विषय बनी हुई है.