Gujarat News: गुजरात के सूरत में मकर संक्रांति से पहले और उत्तरायण के दिन पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल होने वाले घातक मांझों ने एक बार फिर कई जिंदगियां छीन लीं. शहर में पिता-बेटी सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एक ही दिन में सड़क हादसों और मांझों से चोट के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

जिलानी ब्रिज पर दर्दनाक हादसा

सूरत के वेड रोड और अडाजण को जोड़ने वाले जिलानी ब्रिज पर शाम के समय एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. 35 साल के रेहान अपनी पत्नी रेहाना और 7 साल की बेटी आयशा के साथ बाइक पर सुभाष गार्डन से लौट रहे थे. चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिज से गुजरते वक्त मांझा अचानक रेहान से टकरा गया. मांझों हटाने की कोशिश में रेहान ने बाइक पर संतुलन खो दिया. बाइक डिवाइडर से टकराई और परिवार के तीनों सदस्य 70 फीट ऊंचे ब्रिज से नीचे गिर गए.

गिरते ही रेहान और उनकी बेटी आयशा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि रेहाना एक ऑटो-रिक्शा पर गिरने से बच गई, मगर उसे गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद ब्रिज पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

युवक की मांझों से गला कटा

दूसरी घटना अलथान क्षेत्र में हुई, जहां 23 साल की प्रिंस मंगल बाथम अपनी स्कूटी से न्यू सिटी लाइट इलाके से गुजर रहा था. इसी दौरान पतंग का घातक मांझा उसके गले में फंस गया. मांझा लगते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से सड़क पर गिर पड़ा. सिर पर गंभीर चोट लगने से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस घटना ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और लोगों में मांझों के उपयोग को लेकर फिर गुस्सा बढ़ गया.

उत्तरायण के दिन शहर में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. 108 आपातकालीन सेवा के आंकड़े बताते हैं कि एक ही दिन में 5,897 कॉल प्राप्त हुईं, जो सामान्य दिनों की तुलना में 33% अधिक थीं. सामान्य दिनों की तुलना में आपातकालीन कॉलों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वाहन संबंधी दुर्घटना के मामलों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वाहन के अलावा दुर्घटना के मामलों में 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

सूरत में मांझों पर चिंता बढ़ी

इन दर्दनाक घटनाओं के बाद सूरत शहर में मांझों के उपयोग को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है. प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी और प्रतिबंध के बावजूद खतरनाक मांझे का उपयोग जारी है, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है. पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है.