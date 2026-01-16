Gujarat: साइकिल चला रहा था 8 साल का मासूम, मांझे से कटा गला, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

Gujarat News: मकर संक्रांति के बाद अलग-अलग राज्यों से फिर घातक मांझे की वजह से मौत और हादसों की खबरें सामने आ रही हैं. गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल के बच्चे रैहांश बोरसे की मौत हो गई. बच्चा अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग के पास साइकिल चला रहा था. तभी अचानक उसके गले में तेज मांझा का धागा लिपट गया. धागा इतना धारदार था कि उसके गले पर गहरा कट लग गया और वह साइकिल से गिर पड़ा. गंभीर चोट की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मौके से वह मांझा भी बरामद किया है.

देशभर से घायलों की खबरें

पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों से मांझा सुतोर में फंसकर घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं. एक पुलिसकर्मी के गले में 10 टांके लगाने पड़े, वहीं 70 साल की एक बुजुर्ग महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में मिलने वाला चाइनीज़ मांझा बेहद खतरनाक होता है और थोड़ी सी रगड़ में भी यह गहरे घाव कर देता है.

सूरत में ही एक और घटना हुई, जहां मांझा की वजह से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. जानकारी के मुताबिक, एक परिवार बाइक से फ्लाईओवर पर जा रहा था. तभी अचानक उनकी बाइक में मांझा फंस गया, जिससे बाइक बेकाबू होकर 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. मौके पर ही पिता और 7 साल की बेटी की मौत हो गई. महिला एक ऑटो पर गिरने के कारण कुछ देर तक जिंदा रही, लेकिन गंभीर चोटों के कारण बाद में अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई.

कर्नाटक में भी एक व्यक्ति की जान गई

कर्नाटक के बीदर जिले में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जहां 48 साल के संजू कुमार की बाइक चलाते समय गले में मांझा फंस गया. गहरी चोट और ज्यादा खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है. इन लगातार होती घटनाओं से साफ है कि प्रतिबंध के बावजूद खतरनाक मांझा धागे बाजार में बेचे जा रहे हैं और हर साल कई लोगों की जान ले रहे हैं.