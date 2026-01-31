हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद में कार ने मारी स्कूटी सवार को मारी टक्कर, ब्रिज से सीधा नीचे गिरा शख्स, हुई दर्दनाक मौत

अहमदाबाद में कार ने मारी स्कूटी सवार को मारी टक्कर, ब्रिज से सीधा नीचे गिरा शख्स, हुई दर्दनाक मौत

Ahmedabad News: अहमदाबाद के जीएसटी ब्रिज के पास तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा चालक ब्रिज से नीचे गिर गया और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

Ahmedabad Accident News: गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक भयावह सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. सोमवार की रात जीएसटी ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से एक्टिवा चालक किशनभाई ब्रिज से नीचे गिर गए और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि एक्टिवा पर सवार महिला भी दूर जा गिरे. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, चालक किशनभाई की हालत गंभीर थी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. यह हादसा इलाके में शोक और डर का माहौल पैदा कर गया.

पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक की पहचान के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे की वजह क्या थी और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही शामिल थी.

सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें- पुलिस

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने जीएसटी ब्रिज और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें -

Weather: गुजरात के पश्चिमी हिस्से और कच्छ में कड़ाके की ठंड, आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं, जानिए

गुजरात की फाइनल वोटर लिस्ट में होगा बड़ा बदलाव! SIR में आए 17 लाख आवेदन, कौन जुड़ा-कौन बाहर?

Published at : 31 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Accident Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Budget Fear vs Market Reality: Investors क्या समझें? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget