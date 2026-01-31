Ahmedabad Accident News: गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक भयावह सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. सोमवार की रात जीएसटी ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से एक्टिवा चालक किशनभाई ब्रिज से नीचे गिर गए और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि एक्टिवा पर सवार महिला भी दूर जा गिरे. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, चालक किशनभाई की हालत गंभीर थी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. यह हादसा इलाके में शोक और डर का माहौल पैदा कर गया.

पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक की पहचान के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे की वजह क्या थी और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही शामिल थी.

सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें- पुलिस

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने जीएसटी ब्रिज और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

