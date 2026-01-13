Surat Fire: पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, रोल के बीच फंसा 5 साल का मासूम, हुई दर्दनाक मौत

Surat Fire Accident: गुजरात के सूरत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में फिर एक बार आग की दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक निर्दोष बच्चे ने जान गंवाई है. मांगरोल तालुका के हथोड़ा गांव की सीमा में स्थित पेपर के एक विशाल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई थी. इस दुर्घटना में वहां खेल रहे श्रमिक परिवार के मासूम बच्चे की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई है. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खेल-खेल में मौत के मुंह में समा गया मासूम

मिली जानकारी के मुताबिक, हथोड़ा गांव की जीआईडीसी (GIDC) क्षेत्र में स्थित 'सत्यम इंडस्ट्रीज' के टिन शेड वाले गोदाम में बड़े पैमाने पर पेपर रोल का स्टॉक जमा था. यहां रोजी-रोटी कमाने आए मूल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बल्लो डामोर और उनकी पत्नी मजदूरी के लिए बाहर गए थे. उस समय उनका 5 साल का बेटा राहुल डामोर और एक अन्य बच्चा गोदाम के अंदर खेल रहे थे.

अचानक अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई. पेपर का स्टॉक होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था. इस दौरान एक बच्चा झुलसी हुई हालत में बाहर दौड़ आया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नन्हा राहुल आग की लपटों में फंस गया था.

5 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से मिला शव

आग की सूचना मिलने पर सुमीलोन, पलसाना और कामरेज सहित 5 से ज्यादा फायर फाइटर की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. पेपर के रोल होने के कारण आग बुझाने में भारी मुश्किल आई. करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. उसके बाद जब फायर विभाग ने कूलिंग प्रक्रिया शुरू की तो शाम 5:30 बजे के आसपास मलबे के बीच से बच्चे का पूरी तरह जला हुआ शव मिला. प्यारे बेटे की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता के विलाप से माहौल गमगीन हो गया था.

मामले की जांच कर रही पुलिस

इस दुर्घटना ने तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों और फायर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इतने विशाल पेपर गोदाम में आग बुझाने के लिए कोई भी उपकरण या फायर सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध नहीं था. फायर फाइटर्स को पानी प्राप्त करने के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. गोदाम के बाहर मालिक का नाम या विवरण दर्शाने वाला बोर्ड भी नहीं था.

घटना की जानकारी मिलने पर कोसंबा पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और बच्चे के अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर, गोदाम मालिक कौन है और आग किस कारण से लगी, इस दिशा में जांच के चक्र चलाए हैं.