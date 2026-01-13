Gujarat: कार के पास इतंजार करता रहा पति, घर में फांसी पर लटक गई महिला अधिकारी, रहस्य बनी मौत!

Surat Suicide News: गुजरात के सूरत शहर के रांदेर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ओलपाड मामलतदार कार्यालय में नायब मामलतदार के रूप में कार्यरत हिनीषा पटेल ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है. मृतक अधिकारी और उनके पति दोनों सरकारी विभाग में उच्च पद पर हैं, लेकिन किन कारणों से उन्होंने यह अंतिम कदम उठाया गया, यह अभी भी रहस्य है.

पति कार लेने गए और पत्नी ने फांसी लगा ली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांदेर क्षेत्र में रहने वाली हिनीषा पटेल और उनके पति केतन पटेल दोनों राजस्व विभाग में कार्यरत हैं और दोनों का पद नायब मामलतदार का है. रोजमर्रा के क्रम के अनुसार, सुबह दोनों पति-पत्नी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे. पति केतन पटेल गाड़ी लेने के लिए बिल्डिंग के नीचे उतरे थे और पत्नी का इंतजार कर रहे थे.

हालांकि, काफी समय बीत जाने के बाद भी हिनीषाबेन नीचे नहीं आईं तो केतनभाई ऊपर जाकर जांच की. बेडरूम में जाकर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलीं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पहले गुमनाम आवेदन हुआ था, लेकिन 'क्लीनचिट' मिली थी

इस घटना की जानकारी मिलते ही सूरत राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अस्पताल पहुंचे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिनीषा पटेल और उनके पति ने साल 2023 में ही पदोन्नति प्राप्त कर रेवेन्यू तलाटी से नायब मामलतदार बने थे. कुछ समय पहले हिनीषाबेन के खिलाफ जमीन संबंधी मामले में एक गुमनाम आवेदन किया गया था. हालांकि, इस मामले में गांधीनगर (Gandhinagar) स्तर पर जांच की गई और उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए 'क्लीनचिट' दी गई. फिर भी, क्या इस पुरानी घटना का कोई मानसिक दबाव था या कोई घरेलू कारण जिम्मेदार है, यह अभी भी बरकरार है.

पुलिस जांच शुरू: मोबाइल डेटा पर नजर

घटना की गंभीरता को देखते हुए रांदेर पुलिस स्टेशन के पीआई आर. चौधरी ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से किसी भी प्रकार की 'सुसाइड नोट' नहीं मिली है, जिसके कारण आत्महत्या का सटीक कारण जानना मुश्किल हो गया है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनकी कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी. अंतिम संस्कार के बाद परिजनों के बयान लिए जाएंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके.