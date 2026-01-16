Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण के त्योहार के दिन शराब, शबाब और हुक्के के साथ चल रही बड़ी पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर सनसनी फैला दी. यह कार्रवाई पंचवटी इलाके के सेंटेरियल विस्टा की टेरेस पर की गई, जहां युवा लड़के-लड़कियों का समूह खुलेआम नशे में पार्टी कर रहा था. पुलिस के पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई और कई लोग भागने लगे. मौके से 4 लड़कियों सहित कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया.

पुलिस को कैसे लगी खबर?

घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने डीजे की तेज आवाज, हंगामे और नशे में धुत युवाओं की हरकतों से परेशान होकर कंट्रोल रूम में मैसेज भेजा. सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और टेरेस पर छापा मार दिया. इसके अलावा छत पर शराब की बोतलें, बाइटिंग और विभिन्न फ्लेवर के हुक्का मिले थे.

पूरी पार्टी का आयोजन कुशल शाह नामक युवक ने किया था. पुलिस को जानकारी मिली है कि एक नामी बिल्डर का बेटा भी पार्टी में मौजूद था, लेकिन छापा पड़ते ही वह मौके से भाग गया.

गुलबाई टेकरा में भी पकड़ी शराब पार्टी

इसी दिन गुलबाई टेकरा इलाके के सेनेटोरियन विस्टा में भी एक और हाई-प्रोफाइल पार्टी पकड़ी गई. यहां भी 21 लोग शराब के साथ टेरेस पर जश्न मना रहे थे. दोनों ही जगहों पर शराब परोसना पूरी तरह गैरकानूनी था, क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां शराब प्रतिबंधित है.

यह पूरा आयोजन गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से केवल 500 मीटर की दूरी पर हो रहा था, जिससे पुलिस और ज्यादा सख्त कार्रवाई के मूड में है. छापे के दौरान पुलिस ने 16 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, बाकी के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया जारी है.

जांच जारी, सभी पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है. आयोजक पर अलग से गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी पार्टियों से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बनता है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही है.