Gujarat News: गुजरात के सूरत से एक बड़ी ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया है. यहां डीआरआई (DRI) की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी थी. मुंबई सेंट्रल से अमृतसर जाने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक नाइजीरियाई महिला को 50 ग्राम कोकीन और 903 ग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. इन नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 2.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

डीआरआई की टीम ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में छापेमारी की थी. महिला ने इस दौरान विरोध किया और जोर-जोर से शोर मचाया, जिससे प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ जमा हो गई. महिला को ट्रेन से उतारने के लिए पांच महिला पुलिसकर्मियों की मदद ली गई.

न्यायिक हिरासत में भेजी गई महिला

गिरफ्तारी के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया. जांच में सामने आया है कि इस ड्रग्स के नेटवर्क के तार बड़े स्तर पर फैले हुए हैं. इन नशीले पदार्थों की खेप देश के विभिन्न बड़े शहरों में सप्लाई की जानी थी. महिला से कड़ी पूछताछ जारी है.

सूरत में ही कुछ समय पहले पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से 12 लाख 26 हजार रुपये मूल्य का लावारिस गांजे का जत्था बरामद किया गया था. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

अहमदाबाद में मां-बेटे की गिरफ्तारी

कुछ दिन पहले अहमदाबाद में भी ड्रग्स तस्करी का बड़ा पर्दाफाश हुआ था. वेजलपुर पुलिस ने ड्रग्स के जत्थे के साथ मां और बेटे को गिरफ्तार किया. खुलासा हुआ कि पूरा परिवार पिछले 9 साल से ड्रग्स के धंधे में शामिल था. पिता की गिरफ्तारी के बाद मां और बेटे ने तस्करी की जिम्मेदारी संभाली थी.

पुलिस ने महिला आरोपी समीमबानू उर्फ पप्पी पठान और मोमिनखान पठान को गिरफ्तार किया. उनके पास से 7.74 लाख रुपये मूल्य का 250 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ. पूछताछ में पता चला कि यह जत्था फतेवाड़ी के सीरीन अल्ला रखा ने दिया था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.