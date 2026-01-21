Gujarat: कोबरा का 6.5 ML जहर जब्त, 6 करोड़ रुपए है कीमत, पुलिस ने ग्राहक बनकर बिछाया जाल

Cobra Venom Seized in Surat: गुजरात के सूरत शहर की SOG पुलिस ने गुजरात के इतिहास में वन्यजीव तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित कोबरा सांप का जहर जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹5.85 करोड़ आंकी गई है. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

SOG पुलिस ने सूरत के सरथाणा इलाके में स्थित “पटेल लाइफ पार्टनर” मैरिज ब्यूरो की ऑफिस में छापेमारी कर यह कार्रवाई की. पुलिस को वहां से करीब 6.5 ML तरल कोबरा जहर बरामद हुआ. जांच में सामने आया है कि इस जहर की डील 9 करोड़ रुपये में फाइनल हुई थी और आरोपी इसे बेचने की तैयारी में थे.

डमी ग्राहक बनकर पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सूरत में कोबरा जहर की तस्करी की सूचना मिलने के बाद SOG PI ने खुद को एक डमी ग्राहक बताकर करोड़ों रुपये की पेशकश की. जैसे ही आरोपी डील करने के लिए इकट्ठा हुए, पुलिस ने मौके पर ही सभी को गिरफ्तार कर लिया.

सूरत और वडोदरा के 7 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में सूरत के 2 और वडोदरा के 5 लोग शामिल हैं. इनके नाम हैं—

67 साल के मनसुख घीनैय्या, 60 साल के चिमन भुवा, 41 साल के समीर पंचाल, 74 साल के प्रवीण शाह , 50 साल के केतन शाह, 54 साल के मकरंद कुलकर्णी और 40 साल के प्रशांत शाह. जांच में यह भी सामने आया है कि अहमदाबाद के आरटीओ सर्कल के पास रहने वाला घनश्याम सोनी इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार है, जो फिलहाल फरार है.

हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में नशे के लिए हो रहा इस्तेमाल

SOG डीसीपी राजदीप सिंह नकुम ने बताया कि कोबरा जहर का इस्तेमाल सामान्य तौर पर जीवन रक्षक दवाओं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कैंसर उपचार और एंटी-वेनम बनाने में होता है. लेकिन हाल के दिनों में इसका अवैध इस्तेमाल हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में ‘स्नेक बाइट’ नशे के रूप में बढ़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 ML जहर की कीमत करीब ₹90 लाख बताई जा रही है.

वन विभाग भी जांच में शामिल और गिरफ्तारियां संभव

इस मामले में वडोदरा के एक वकील की संलिप्तता भी सामने आई है. फिलहाल वन विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है. लैब रिपोर्ट आने के बाद वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत आरोपियों पर और सख्त धाराएं लगाई जाएंगी. पुलिस अब फरार आरोपी घनश्याम सोनी और इस तस्करी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है.