हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: कोबरा का 6.5 ML जहर जब्त, 6 करोड़ रुपए है कीमत, पुलिस ने ग्राहक बनकर बिछाया जाल

Gujarat: कोबरा का 6.5 ML जहर जब्त, 6 करोड़ रुपए है कीमत, पुलिस ने ग्राहक बनकर बिछाया जाल

Gujarat News: सूरत SOG पुलिस ने गुजरात में वन्यजीव तस्करी का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए 6.5 ML कोबरा सांप का जहर जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब ₹5.85 करोड़ है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

Cobra Venom Seized in Surat: गुजरात के सूरत शहर की SOG पुलिस ने गुजरात के इतिहास में वन्यजीव तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित कोबरा सांप का जहर जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹5.85 करोड़ आंकी गई है. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

SOG पुलिस ने सूरत के सरथाणा इलाके में स्थित “पटेल लाइफ पार्टनर” मैरिज ब्यूरो की ऑफिस में छापेमारी कर यह कार्रवाई की. पुलिस को वहां से करीब 6.5 ML तरल कोबरा जहर बरामद हुआ. जांच में सामने आया है कि इस जहर की डील 9 करोड़ रुपये में फाइनल हुई थी और आरोपी इसे बेचने की तैयारी में थे.

डमी ग्राहक बनकर पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सूरत में कोबरा जहर की तस्करी की सूचना मिलने के बाद SOG PI ने खुद को एक डमी ग्राहक बताकर करोड़ों रुपये की पेशकश की. जैसे ही आरोपी डील करने के लिए इकट्ठा हुए, पुलिस ने मौके पर ही सभी को गिरफ्तार कर लिया.

सूरत और वडोदरा के 7 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में सूरत के 2 और वडोदरा के 5 लोग शामिल हैं. इनके नाम हैं—
67 साल के मनसुख घीनैय्या, 60 साल के चिमन भुवा, 41 साल के समीर पंचाल, 74 साल के प्रवीण शाह , 50 साल के केतन शाह, 54 साल के मकरंद कुलकर्णी और 40 साल के प्रशांत शाह. जांच में यह भी सामने आया है कि अहमदाबाद के आरटीओ सर्कल के पास रहने वाला घनश्याम सोनी इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार है, जो फिलहाल फरार है.

हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में नशे के लिए हो रहा इस्तेमाल

SOG डीसीपी राजदीप सिंह नकुम ने बताया कि कोबरा जहर का इस्तेमाल सामान्य तौर पर जीवन रक्षक दवाओं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कैंसर उपचार और एंटी-वेनम बनाने में होता है. लेकिन हाल के दिनों में इसका अवैध इस्तेमाल हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में ‘स्नेक बाइट’ नशे के रूप में बढ़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 ML जहर की कीमत करीब ₹90 लाख बताई जा रही है.

वन विभाग भी जांच में शामिल और गिरफ्तारियां संभव

इस मामले में वडोदरा के एक वकील की संलिप्तता भी सामने आई है. फिलहाल वन विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है. लैब रिपोर्ट आने के बाद वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत आरोपियों पर और सख्त धाराएं लगाई जाएंगी. पुलिस अब फरार आरोपी घनश्याम सोनी और इस तस्करी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Surat News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: बीच बहस में भड़के ज्योतिषाचार्य! Avimukteshwara को कहे आपत्तिजनक शब्द! | CM Yogi
Chitra Tripathi: LIVE SHOW पर Avimukteshwara ने क्या करने की बात कह दी? | Shankaracharya Controversy
Prayagraj Aircraft Crash: प्लेन क्रैश में क्या बचे पायलट? देखिए हादसे के आखिरी 30 सेकंड का वीडियो!
Jaane Anjaane:😔 Reet को हुआ Unnati पर शक, कब आएगा Vikrant-Unnati का सच सामने #sbs (21.01.2026)
प्रशासन से Swami Avimukteshwara की लड़ाई जारी, कौन मागेंगे माफी! । Shankaracharya | CM Yogi | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget