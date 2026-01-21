Gujarat: गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत, गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Gujarat News: गुजरात सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से किए गए इस संशोधन से अब गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने वाले परिवारों को आर्थिक और प्रक्रियात्मक दोनों तरह की बड़ी सुविधा मिलेगी.

नए आदेश के बाद राज्य के तीन सबसे बड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों यू. एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GCRI), और इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (IKDRC) से शुरू किए गए सभी नए सेंटर्स को सरकारी हॉस्पिटल के समकक्ष माना जाएगा.

अब इन तीन संस्थानों से विकसित किए गए या भविष्य में खोले जाने वाले किसी भी नए केंद्र पर इलाज कराने वाले सरकारी कर्मचारियों के बिल उसी तरह मंजूर होंगे, जैसे सरकारी अस्पतालों के होते हैं. पहले केवल अहमदाबाद स्थित मुख्य अस्पतालों को ही सरकारी सूची में शामिल किया गया था. लेकिन अब विभिन्न शहरों में खुल रहे इनके सैटेलाइट या नए यूनिट भी इस सूची में आ गए हैं. इससे कर्मचारियों को विशेषज्ञ इलाज उनके नजदीकी शहर में ही आसानी से मिल सकेगा.

बिना किसी वित्तीय सीमा के मंजूर होंगे मेडिकल बिल

सबसे बड़ी राहत यह है कि इन सेंटर्स पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों के मेडिकल बिल अब किसी भी वित्तीय सीमा के बिना मंजूर किए जाएंगे. यानी यदि किसी कर्मचारी को दिल रोग, कैंसर या किडनी जैसी महंगी बीमारी का इलाज करवाना पड़े, तो उसे बिल की राशि पर कोई कैप या लिमिट नहीं झेलनी पड़ेगी. पूरा खर्च नियमों के अनुसार पास किया जाएगा.

पहले मेडिकल बिल की मंजूरी के लिए फाइलों को गांधीनगर तक भेजना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली हो जाती थी, लेकिन नए संशोधन में सरकार ने यह बाधा भी खत्म कर दी है. अब DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) और कोषागार अधिकारी स्थानीय स्तर पर ही इन बिलों को मंजूरी दे सकेंगे. इससे समय की बड़ी बचत होगी और मरीजों को तेजी से आर्थिक राहत मिल सकेगी.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत

यह फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वरदान साबित होगा, जिनके परिवार में कैंसर, दिल की बीमारी या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल इलाज चल रहे हैं. उन्हें अब इलाज के खर्च की चिंता कम करनी पड़ेगी और सरकारी सुविधा भी पहले से अधिक सरल और तेज मिलेगी.