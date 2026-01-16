Gujarat: घेरलू हिंसा के बाद पत्नी ने लगाई खुद को आग, बचाने के बजाय वीडियो बनाता रहा पति

Gujarat News: गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इच्छापोर इलाके में रहने वाली एक विवाहित महिला ने घरेलू हिंसा और लगातार अपमान से तंग आकर खुद को आग लगा ली. हैरानी की बात यह है कि घटना के समय उसका पति उसे बचाने के बजाय पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

मृतका की पहचान प्रतिमा के रूप में हुई है, जो अपने पति रंजीत और दो बच्चों के साथ इच्छापोर की जयराज सोसाइटी में रहती थी. परिवार के लोगों और पड़ोसियों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे. रंजीत काफी समय से पत्नी पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था. घटना वाले दिन भी रंजीत ने प्रतिमा और बच्चों से झगड़ा किया था, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण था.

गेंहू बिखरने पर हुआ विवाद

मकान की छत पर पड़ोसी ने गेहूं सुखाने के लिए रखा था. बच्चों के खेलने से गेहूं बिखर गए, जिससे रंजीत ने गुस्से में आकर बच्चों को डांटा और उन्हें स्कूल भेजना बंद करने की धमकी दी. बच्चों पर हो रहे अपमान को देखकर प्रतिमा बीच में आई और उसने पति से सवाल किया. इसी बात पर रंजीत भड़क गया और प्रतिमा से फिर मारपीट की.

गुस्से और अपमान से पहले ही परेशान चल रही प्रतिमा ने पति से रोते हुए कहा, "क्या करूं मैं?" इस पर रंजीत ने चौंकाने वाला जवाब दिया, "घर में तेल पड़ा है, जा के जल जा. पति की यह उकसाने वाली बात प्रतिमा पर बुरी तरह असर कर गई. प्रतिमा ने घर में रखा डीजल उठाया और अपने पूरे शरीर पर छिड़ककर आग लगा ली.

पति ने नहीं बचाया

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रतिमा आग में जल रही थी, तब उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय पति रंजीत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता रहा. प्रतिमा की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हुए और आग बुझाने में मदद की. इसके बाद उसे गंभीर हालत में नई सिविल अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान प्रतिमा ने अपने भाई प्रकाश को फोन किया और पूरी घटना की सच्चाई बताई. उसने बताया कि घरेलू हिंसा, झगड़ों और उकसावे से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है. डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया, लेकिन गंभीर रूप से जल चुकी प्रतिमा ने दम तोड़ दिया.

बच्चों ने भी बताई झगड़े की पूरी कहानी

पुलिस पूछताछ में बच्चों ने बताया कि गेहूं बिखरने की बात पर पिता ने उन्हें बहुत डांटा था और स्कूल न भेजने की धमकी दी थी. मां ने जब उनका पक्ष लिया तो पिता ने मां को लात-घूंसे मारे और फिर उकसाया कि “मर जाओ.” बच्चों की यह गवाही मामले को और मजबूत बनाती है. प्रतिमा के भाई की शिकायत पर इच्छापोर पुलिस ने पति रंजीत के खिलाफ दुष्प्रेरणा, घरेलू हिंसा, क्रूरता, अन्य गंभीर धाराएं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.