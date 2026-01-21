Gujarat News: अपराध की दुनिया में कई मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में वाहन चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका कारण जानकर पुलिस भी चौंक गई है. शहर के जोन 1 एलसीबी स्क्वॉड ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए चोरी के रास्ते पर चला गया था.

शाहीबाग इलाके में रहने वाले हितेश जैन नाम के इस शख्स ने अब तक एक-दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा एक्टिवा चुराने की बात कबूल की है. उसकी खासियत यह थी कि वह चुराए गए वाहन को बेचने के बजाय पेट्रोल खत्म होने तक घुमाता था और फिर सुनसान जगह पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो जाता था.

बेवफाई और धोखे का पता चला

पुलिस जांच में खुली जानकारी फिल्मी कहानी जैसी है. आरोपी हितेश जैन किरण अपार्टमेंट, शाहीबाग का निवासी है और 10वीं तक पढ़ा है. उसने अतीत में लव मैरिज किया था और अपनी पत्नी को प्यार से एक एक्टिवा उपहार में दिया था. हालांकि, उसकी पत्नी उसी एक्टिवा को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी. जब हितेश को पत्नी की इस बेवफाई और धोखे का पता चला, तो उसे गहरा सदमा लगा.

पत्नी दूसरे पुरुष के साथ उसकी एक्टिवा लेकर भाग गई, बस तभी से हितेश के दिमाग में एक्टिवा के प्रति नफरत और बदला लेने की भावना जाग गई थी. इस मानसिक आघात के कारण वह 'सनकी' वाहन चोर बन गया और उसने शहर भर से एक्टिवा चुराना शुरू कर दिया.

मंदिरों के बाहर पार्क किए गए वाहनों को बनाता था निशाना

इस शातिर चोर की कार्यप्रणाली भी बिल्कुल अलग थी. वह खास तौर पर जैन देरासरों और मंदिरों के बाहर पार्क किए गए वाहनों को निशाना बनाता था. थोड़ी देर रेकी करने के बाद वह मास्टर चाबी या झटके से लॉक तोड़ देता था और वाहन को डायरेक्ट अर्थिंग देकर चालू कर देता था. इसके बाद वह एक्टिवा लेकर शहर में घूमने निकलता था और जब टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाता था तो वह वाहन को वहीं छोड़ देता था और नया वाहन चुरा लेता था. जोन 1 डीसीपी हर्षद पटेल के मार्गदर्शन में एलसीबी टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर निगरानी रखकर उसे पकड़ लिया है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी से कुल 5 चोरी की एक्टिवा जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 85,000 रुपये है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस शख्स के खिलाफ अब तक अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 71 मामले दर्ज हो चुके हैं. उसकी गिरफ्तारी से आनंदनगर, सेटेलाइट, चांदखेड़ा और नडियाद टाउन सहित पांच अनसुलझे अपराधों का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी की रिमांड हासिल कर ली है और उसके द्वारा छोड़े गए अन्य वाहनों की तलाश शुरू कर दी है.