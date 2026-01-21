हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: अहमदाबाद में सनकी चोर गिरफ्तार! पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए चुरा ली 150 एक्टिवा

Gujarat: अहमदाबाद में सनकी चोर गिरफ्तार! पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए चुरा ली 150 एक्टिवा

Ahmedabad News: अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए 150 से ज्यादा एक्टिवा चुराई. वह चुराए गए वाहन को बेचने की बजाय पेट्रोल खत्म होने तक चलाकर सुनसान जगह पर छोड़ देता था.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat News: अपराध की दुनिया में कई मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में वाहन चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका कारण जानकर पुलिस भी चौंक गई है. शहर के जोन 1 एलसीबी स्क्वॉड ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए चोरी के रास्ते पर चला गया था.

शाहीबाग इलाके में रहने वाले हितेश जैन नाम के इस शख्स ने अब तक एक-दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा एक्टिवा चुराने की बात कबूल की है. उसकी खासियत यह थी कि वह चुराए गए वाहन को बेचने के बजाय पेट्रोल खत्म होने तक घुमाता था और फिर सुनसान जगह पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो जाता था.

बेवफाई और धोखे का पता चला

पुलिस जांच में खुली जानकारी फिल्मी कहानी जैसी है. आरोपी हितेश जैन किरण अपार्टमेंट, शाहीबाग का निवासी है और 10वीं तक पढ़ा है. उसने अतीत में लव मैरिज किया था और अपनी पत्नी को प्यार से एक एक्टिवा उपहार में दिया था. हालांकि, उसकी पत्नी उसी एक्टिवा को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी. जब हितेश को पत्नी की इस बेवफाई और धोखे का पता चला, तो उसे गहरा सदमा लगा.

पत्नी दूसरे पुरुष के साथ उसकी एक्टिवा लेकर भाग गई, बस तभी से हितेश के दिमाग में एक्टिवा के प्रति नफरत और बदला लेने की भावना जाग गई थी. इस मानसिक आघात के कारण वह 'सनकी' वाहन चोर बन गया और उसने शहर भर से एक्टिवा चुराना शुरू कर दिया.

मंदिरों के बाहर पार्क किए गए वाहनों को बनाता था निशाना 

इस शातिर चोर की कार्यप्रणाली भी बिल्कुल अलग थी. वह खास तौर पर जैन देरासरों और मंदिरों के बाहर पार्क किए गए वाहनों को निशाना बनाता था. थोड़ी देर रेकी करने के बाद वह मास्टर चाबी या झटके से लॉक तोड़ देता था और वाहन को डायरेक्ट अर्थिंग देकर चालू कर देता था. इसके बाद वह एक्टिवा लेकर शहर में घूमने निकलता था और जब टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाता था तो वह वाहन को वहीं छोड़ देता था और नया वाहन चुरा लेता था. जोन 1 डीसीपी हर्षद पटेल के मार्गदर्शन में एलसीबी टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर निगरानी रखकर उसे पकड़ लिया है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी से कुल 5 चोरी की एक्टिवा जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 85,000 रुपये है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस शख्स के खिलाफ अब तक अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 71 मामले दर्ज हो चुके हैं. उसकी गिरफ्तारी से आनंदनगर, सेटेलाइट, चांदखेड़ा और नडियाद टाउन सहित पांच अनसुलझे अपराधों का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी की रिमांड हासिल कर ली है और उसके द्वारा छोड़े गए अन्य वाहनों की तलाश शुरू कर दी है.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
हेल्थ
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
शिक्षा
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget